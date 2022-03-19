Виталий Кличко проверил, как пост укрепляют от танков

magictr | 20.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко проверил, как&n ;пост укрепляют от танков

Виталий Кличко. Скрин видео

Мэр столицы Виталий Кличко продолжает объезжать блок-посты, возведенные для укрепления на въездах в столицу.

Сегодня он осмотрел один из особых пунктов, готовящих к возможным атакам танками.

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«Сегодня был на взводно-опорном пункте, обустроенном на одном из танкоопасных направлений для возможной атаки орков. Территориальная оборона удерживает рубежи Киева. Бойцы — опытные, решительные, бдительные и готовые защищать нашу столицу! Итого выстоим! Слава Украине! Слава нашим защитникам!»,— сообщил Виталий Кличко.

«Кто не будет выполнять приказы, то выгоняемую из войны — это самая строгая угроза, которой боятся все наши бойцы, — смеется командир этого пункта. Воины окопались и готовы только дать отпор.

С начала полномасштабного вторжения в Киеве задержаны 127 диверсантов, в том числе 14 групп. Об этом заявил глава военной администрации Киева Николай Жирнов

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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