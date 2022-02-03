Виталий Кличко призвал Киевсовет принять решения, которые сохранят местное самоуправление в столице
Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
Также столичный мэр предложил депутатам вступать в бригаду территориальной обороны столицы.
Сегодня, 3 февраля, началось пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва.
По традиции открывая сессию, мэр Киева Виталий Кличко, подчеркнул внимание депутатов на важности рассмотрения и принятия проектов решений, вынесенных на сегодняшнее пленарное заседание.
Киевсовет сегодня должен рассмотреть вопросы и принять решения, которые усовершенствуют систему управления районами столицы и разрешат сохранить самоуправление в городе.
Да, депутаты рассмотрят три проекта решений, которые усовершенствуют систему управления районами.
Первое — о создании рабочей группы, которая до конца марта наработает полномочия будущих районных советов. Выборы депутатов этих советов должны состояться 30 октября этого года.
Второе — установить, что на переходный период — до выборов, самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Третье — создать такие подразделения. Это — модель, присущая большинству областных центров Украины, где есть районы. Это модель — законная и конституционная.
«Сегодня на власть столицы, на местное самоуправление продолжается атака. Безосновательные обвинения, обыски, шитые белыми нитями уголовные дела, подозрения моим заместителям. Все делается для дестабилизации системы управления в Киеве. Чтобы ввести вертикаль власти и дискредитировать и уничтожить местное самоуправление», — подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр Киева призвал депутатов Киевского городского совета вступать в бригаду территориальной обороны столицы. Сам мэр уже подал соответствующее заявление.
«Киев продолжает активную работу по созданию системы территориальной обороны столицы. Мы работаем во взаимодействии с командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и другими подразделениями сил обороны и безопасности. Потому что только по условиям координации усилий и сотрудничества на всех уровнях государственная система гражданской защиты будет работать надежно и эффективно»,— сказал Кличко.
Столичный мэр напомнил, что в прошлом году в городе создали реально действующей территориальной обороны Киева.
В частности, о результатах и дальнейших планах в этой сфере отчитается сегодня в Киевсовете заместитель директора департамента, полковник резерва Михаил Щербина.
А о подготовке критической инфраструктуры города к функционированию в случае чрезвычайной ситуации депутаты заслушают заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
Напомним, в Киевсовете зарегистрировали три проекта решений по созданию 10 райсоветов в столице и выборов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»