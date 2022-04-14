Виталий Кличко призвал киевлян по возможности платить за коммуналку
Мэр Киева поблагодарил коммунальщиков за работу. Фото: прессслужба КГГА
В столице на сегодняшний день уровень оплаты за услуги ЖКХ составляет более 55%.
Между тем коммунальные предприятия, предоставляющие сервисы киевлянам, работают в очень напряженном режиме. Об этом сообщил мэр КиеваВиталий Кличков своем Telegram-канале. Городской голова поблагодарил киевлян за то, что даже в такое сложное время продолжают платить за коммунальные услуги.
«Призываю всех, кто может платить за сервисы ЖКХ, делать это. Потому что эти средства мы направляем в первую очередь на закупку необходимых ресурсов и материалов. А также — на зарплату работников предприятий. Кроме того, через все муниципальные сервисы коммуналку можно оплатить без комиссии», — написал Виталий Кличко.
Он рассказал, что большая часть людей, работающих в коммунальных службах, эвакуировалась и находятся в более безопасных местах. Другая часть людей, преимущественно мужчины, пошли защищать Украину, вступили в Вооруженные Силы. «Нам не хватает специалистов. Но мы делаем все возможное, чтобы вовремя убирать улицы, вывозить мусор, чтобы не было перебоев с электроэнергией, водоснабжением и водоотводом — жизнеобеспечением нашего города. И все службы, сервисы работают, киевляне получают все коммунальные услуги»,— отметил Виталий Кличко.
Также, по его словам, сегодня столичные коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей.
«Специалисты „ Киевгаза“ продолжают ремонтировать газопроводы, поврежденные обломками ракет. Работы у коммунальщиков увеличилось из-за обстрелов и разрушений домов, городской инфраструктуры, которые были в столице»,— рассказал мэр Киева, поблагодарив коммунальщиков.
Ранее Виталий Кличко поддержал предложение об изменении названий станций метро, которые являются «недружественными » в Украину и украинцев. Этот вопрос депутаты Киевсовета рассмотрят на ближайшем заседании.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»