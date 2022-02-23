Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета забыть о «политических цветах» и консолидироваться
Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня на сессии Киевсовета мэр Киева подчеркнул внимание депутатов о необходимости поддержать очень важные решения.
Сегодня, 23 февраля, началось внеочередное пленарное заседание сессии Киевского городского совета IX созыва.
По традиции, перед началом заседания перед депутатами выступил мэр Киева Виталий Кличко.
Он подчеркнул внимание депутатов на важности рассмотрения и принятия проектов решений, вынесенных на сегодняшнюю сессию. Они необходимы для оперативного обеспечения системы территориальной обороны столицы и гражданской защиты населения.
В частности, речь идет о передаче, фактически на безвозмездной основе, Министерству обороны нежилых помещений коммунальной собственности для размещения бригад территориальной обороны столицы.
< Также депутаты должны принять вопросы по бюджету и финансированию расходов на терроборону и гражданскую защиту.
«Сегодня мы начинаем заседание Киевсовета, которое формально закрывать не будем. Чтобы мы могли, по спецпроцедуре, собраться в любой момент, чтобы оперативно рассмотреть те или иные вопросы обороны Киева, жизнеобеспечения города и безопасности его жителей. Этого от нас требует ситуация в столице и государстве — угроза дальнейшей агрессии России, которая фактически объявила Украине войну. И я призываю всех депутатов сконцентрироваться, сплотиться, забыть о политических цветах. Цвет у нас всех сегодня один — сине-желтый! И цель одна — защитить наш город и наше государство!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Также депутаты должны принять вопросы по бюджету и финансированию расходов на терроборону и гражданскую защиту.
Напомним, Киевсовет принял городскую целевую программу «Защитник Киева» на 2022-2024 годы на общую сумму свыше 110 млн.грн. На этот год, в частности, предусмотрено 40 миллионов гривен.
«Мы должны выделить эти средства. Они нужны для обустройства помещений для батальонов терробороны. На закупку формы для резервистов, аптечек, радиостанций и прочего. Мы сегодня должны быть единственной командой, которая, в условиях угрозы украинской государственности, работает на защиту и жизнеобеспечение столицы, на защиту нашей страны!» — подчеркнул Кличко.
Также мэр в очередной раз призвал депутатов вступать в ряды терробороны города Киева.
Многие депутаты Киевсовета уже вступили в терробороны Киева. Брат главы столицы и украинский боксер Владимир Кличко также присоединился к бригаде территориальной обороны столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»