Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять важные решения
Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 17 февраля, продолжается пленарное заседание сессии Киевсовета IX созыва, которое началось 3 февраля.
По традиции, перед началом заседания перед депутатами выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул внимание депутатов на важности рассмотрения и принятия проектов решений, вынесенных на сегодняшнюю сессию.
«Сегодня у нас в повестке дня — рабочие вопросы, которые мы должны рассмотреть и принять. Поскольку даже в этой сложной ситуации, когда над Украиной висит угроза дальнейшей агрессии России, столица должна работать, развиваться, воплощать запланированные проекты. Да, безопасность людей и функционирование инфраструктуры города сегодня самое главное. И мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Поэтому уделяем такое внимание и обеспечению жизнедеятельности города в чрезвычайных ситуациях и созданию системы территориальной обороны», — подчеркнул Виталий Кличко. Чтобы ускорить принятие депутатами решения о вступлении в Тероборону города, а также саму процедуру, в кулуарах Киевсовета организовали прием заявлений на вступление в Территориальную оборону. Также на сегодняшней сессии присутствует командир 112-й бригады Теробороны столицы подполковник Александр Павлий.
«Можно подать заявление и проконсультироваться, что дальше делать и что нужно, чтобы подписать контракт резервиста Территориальной обороны Киева. Поэтому покажите киевлянам, что готовы их защищать!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Среди важных вопросов сегодня депутаты Киевсовета должны принять решение, что позволит продолжить создание Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».
Также мэр Киева поручил осуществить аудит нескольких коммунальных предприятий, работающих в структуре Департамента промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Но реорганизовать соответствующие предприятия для улучшения эффективности работы Департамента.
«Недавно случилась позорная история, которая не красит всю власть столицы. Я имею в виду задержание НАБУ депутата Киевсовета и нескольких чиновников коммунальных предприятий. Хочу подчеркнуть: мы всячески способствовали и будем способствовать правоохранителям, чтобы выявлять и привлекать к ответственности коррупционеров, несмотря на должности, статусы и партийные цвета», — подчеркнул Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что будет которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»