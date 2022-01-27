Виталий Кличко принял участие в совместной молитве раввинов
Виталий Кличко во время мемориального мероприятия. Фото: Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»
27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.
Чтобы помянуть 6 миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны, состоялась общая молитва раввинов в Бабьем Яру. Мероприятие организовал Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» с участием киевского городского головы Виталия Кличко и Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, а также комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.
«Мы стоим на месте, где убили десятки тысяч невинных людей. Детей, женщин, пожилых людей уничтожили по национальным признакам. Евреев, ромов, украинцев, представителей других национальностей. Мы всегда помним о трагедии Холокоста и говорим: никогда снова! И крайне важно построить на этом месте болезненной памяти мемориал, который будет напоминать следующим поколениям, что таких трагедий не должно повториться!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что самой высокой ценностью является человеческая жизнь. И об этом важно помнить. Особенно в контексте возможной дальнейшей агрессии России против нашего государства.
«Мы должны сделать все, чтобы такие страшные преступления, как многие годы назад произошли в Бабьем Яру, не повторились снова. Чтобы не проливалась кровь. Чтобы никто не посягал на независимость украинского государства. Убежден, что дипломаты, политики должны сделать все возможное, чтобы вторжение в Украину, о вероятности которого сегодня говорят, не состоялось»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Общую молитву к Международному дню памяти жертв Холокоста провели Главный раввин Украины Моше Реувен Азман и главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович.
Председатель Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Цви Стамблер поблагодарил руководство украинского государства за внедрение законодательства по противодействию антисемитизму и усилию по мемориализации трагедии Бабьего Яра. трагедии Бабьего Яра, с участием Президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии и Израиля, в урочище открыли «Кристаллическую стену плача».
27Января 1945 лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Именно этот день стал Международным Днем памяти жертв Холокоста.
Во время Второй мировой войны в результате Холокоста погибли около 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона человек убили на территории современной Украины. Бабий Яр стал ужасным символом «Холокоста от шаров» в Восточной Европе. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли в урочище 33771 еврея. По оценкам историков, за время нацистской оккупации Киева, с 1941 года до 1943 года, в Бабьем Яру было убито от 70 до 100 тысяч человек: евреев, ромов, украинцев.
, «Вечерний Киев»