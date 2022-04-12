Виталий Кличко пригласил мэра Брюсселя в Киев
Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с мэром Брюсселя Филиппом Клозом. Фото: КГГА
Филипп Клоз пообещал приехать в начале мая.
Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и пригласил его посетить столицу Украины.
«Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом — мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву. Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, которое Брюссель отправляет для Киева, — сообщил на своей странице в Facebook Виталий Кличко.
Филипп Клоз пообещал приехать в начале мая. Фото: страница Виталия Кличко
Мэр столицы пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом. В частности, Брюссель предоставит Киеву также кареты скорой помощи.
В начале апреля Виталий Кличко выступил онлайн на форуме мэров в Женеве. Попутно глава столицы отметил военные преступления россиян и геноцид украинцев в Бычи.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»