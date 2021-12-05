Виталий Кличко поздравил великодушных людей с Международным днем ​​волонтера

magictr | 05.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко поздравил великодушных Международным днем ​​волонтера

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня отмечается день сильных и мужественных людей. Фото: Борис Корпусенко

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил каждого волонтера за человечность и заботу.

В воскресенье, 5 декабря, Украина и весь мир отмечает Международный день волонтера. Впрочем, для нашей страны этот праздник имеет особое значение. Ведь в условиях вооруженной агрессии со стороны России волонтерскую деятельность сложно переоценить.

«От чая и теплой одежды на Майдан, бронежилетов и тепловизоров для фронта, поиска кислородных концентраторов в пандемию, постоянного донорства крови помощь тем, кто в ней нуждается»,— написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня Украина и мир отмечают день великодушных, сильных и мужественных людей.

«Я благодарю каждого волонтера за вашу человечность, заботу и жертвенность. Именно вы являетесь примером патриотов и настоящих граждан, которые меняют нашу страну», — сказал Виталий Кличко. воинам АТО, потерявшим конечности во время боевых действий на Донбассе.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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