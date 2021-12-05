Виталий Кличко поздравил великодушных людей с Международным днем волонтера
Мэр Киева подчеркнул, что сегодня отмечается день сильных и мужественных людей. Фото: Борис Корпусенко
Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил каждого волонтера за человечность и заботу.
В воскресенье, 5 декабря, Украина и весь мир отмечает Международный день волонтера. Впрочем, для нашей страны этот праздник имеет особое значение. Ведь в условиях вооруженной агрессии со стороны России волонтерскую деятельность сложно переоценить.
«От чая и теплой одежды на Майдан, бронежилетов и тепловизоров для фронта, поиска кислородных концентраторов в пандемию, постоянного донорства крови помощь тем, кто в ней нуждается»,— написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Мэр Киева подчеркнул, что сегодня Украина и мир отмечают день великодушных, сильных и мужественных людей.
«Я благодарю каждого волонтера за вашу человечность, заботу и жертвенность. Именно вы являетесь примером патриотов и настоящих граждан, которые меняют нашу страну», — сказал Виталий Кличко. воинам АТО, потерявшим конечности во время боевых действий на Донбассе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»