Виталий Кличко поздравил городских депутатов с принятием Бюджета-2022
Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Киевсовета, 09 декабря, депутаты приняли бюджет столицы на 2022 год. Столичный мэр подчеркнул, что следующий год будет непростым, но город вызовы выдержит.
Проект Бюджета-2022 поддержали 108 депутатов. Также депутаты приняли изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года. Соответствующий документ поддержал 101 депутат.
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме более 69 млрд грн. Расходы — 67 млрд грн. Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту. Основным направлением финансирования является сфера образования — на ее выделили 26,4 млрд грн. Это — 39% от всех расходов городского бюджета.
На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 12,9 млрд грн или 19,5% бюджета города. /p>
На здравоохранение — 5,9 млрд грн, социальную защиту — 5,4 млрд грн, ЖКХ — 5,7 млрд грн, культуру и искусство — более 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт грн.
Минимальная заработная плата в смете города на 2022 год заложена в объеме — 6,7 тыс. грн, средняя заработная плата — 23029 грн. >
«Я поздравляю депутатов, которые одобрили бюджет — главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2022 году.
Следующий год будет непростым. Нам нужно будет продолжать борьбу с коронавирусом, а также воплощать запланированные изменения, которые сделают нашу столицу настоящим европейским городом. Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, строительство и реконструкцию детсадов и школ, больниц, обустройство киевских парков и скверов», — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте подробности бюджетной сессии 09 декабря 2021 года по ссылке.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»