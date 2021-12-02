Виталий Кличко подал на Киевсовет проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам
Виталий Кличко. Фото: Алексей Самсонов
Если на следующем заседании Киевсовет одобрит этот проект решения, то медики получат премии уже в декабре.
Мэр Киева Виталий Кличко < /strong>представил в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.
Планируется, что в грудные врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.
Об этом Виталий Кличко заявил сегодня, 2 декабря, во время открытия заседания Киевсовета.
«Хочу сообщить, что я подаю проект решения о дополнительных выплатах-премиях столичным медикам. Как вторичного, так и первичного звена. Чтобы наши медработники — за их настоящий героизм при преодолении пандемии, а также за проведение кампании по вакцинации получили материальное поощрение», — подчеркнул столичный мэр.
Сегодня по уровню подготовки больниц и работы медперсонала Киев является лидером и образцом в стране. Это касается как борьбы с COVID-19, так и наращивания темпов вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.
Виталий Кличко выразил убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения и на следующем заседании, которое должно состояться 7 декабря, депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии уже в декабре.
Также столичный мэр сообщил, что сегодня Киевсовет рассмотрит вопрос безопасности столицы и тарифов на отопление для ЖСК и ОСМД.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»