Виталий Кличко подал на Киевсовет проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам

magictr | 02.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко подал на Киевсовет проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам

Виталий Кличко. Фото: Алексей Самсонов

Если на следующем заседании Киевсовет одобрит этот проект решения, то медики получат премии уже в декабре.

Мэр Киева Виталий Кличко < /strong>представил в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.

Планируется, что в грудные врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.

Об этом Виталий Кличко заявил сегодня, 2 декабря, во время открытия заседания Киевсовета.

«Хочу сообщить, что я подаю проект решения о дополнительных выплатах-премиях столичным медикам. Как вторичного, так и первичного звена. Чтобы наши медработники — за их настоящий героизм при преодолении пандемии, а также за проведение кампании по вакцинации получили материальное поощрение», — подчеркнул столичный мэр.

Сегодня по уровню подготовки больниц и работы медперсонала Киев является лидером и образцом в стране. Это касается как борьбы с COVID-19, так и наращивания темпов вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.

Виталий Кличко выразил убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения и на следующем заседании, которое должно состояться 7 декабря, депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии уже в декабре.

Также столичный мэр сообщил, что сегодня Киевсовет рассмотрит вопрос безопасности столицы и тарифов на отопление для ЖСК и ОСМД.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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