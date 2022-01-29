Виталий Кличко почтил память героев, погибших под Крутами, и призвал украинцев к единству
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Киевский городской голова подчеркнул, что сегодня, на фоне угрозы агрессии России, мы особенно осознаем и испытываем, что управляло героями Крут.
Столичный мэр Виталий Кличко в День памяти Героев Крут выразил свое уважение и уважение героям, которые отдали жизнь ради своего народа и будущего Украины. И отметил необходимость единения для противодействия российской агрессии.
«Мы вспоминаем о подвиге и чтим память украинских героев, отдавших свои жизни в битве под Крутами. Их смелость и преданность своему Отечеству стали символами борьбы для многих украинцев. И сегодня, на фоне угрозы дальнейшей агрессии России, мы осознаем и испытываем, что управляло героями Крут.
Это — стремление жить в свободной стране, преданность своим идеалам и ценностям, любовь к родной земле. Как никогда сегодня важно наше единство, готовность всем вместе защищать свое государство и свое достоинство. Только так мы выстоим в этой борьбе и одолим агрессора! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Сегодня по случаю Дня памяти Героев Крут в Киеве возложили цветы к Памятному кресту Героям Крут.
Также Виталий Кличко на заседании правления Украины проинформировал мэров украинских городов о том, как Киев готовится к возможной чрезвычайной ситуации, связанной с началом военных действий.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»