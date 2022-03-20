Виталий Кличко поблагодарил киевских коммунальщиков, которые, несмотря на обстрелы, заботятся о городе
Виталий Кличко. Скрин видео
Сегодня в Украине отмечают День коммунальщика. Мэр столицы Виталий Кличко поздравил работников ЖКХ с праздником и поблагодарил за заботу о городе.
Виталий Кличко подчеркнул, что Киев продолжает жить в условиях военного положения и готов обороняться. В то же время в городе функционируют все службы.
Все предприятия критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения города работают.
«Сегодня я особенно хочу поблагодарить наших коммунальщиков. Которые, кстати, отмечают профессиональный праздник. Ежедневно выходите на работу — несмотря на обстрелы и риск — вывозите мусор, аварийные бригады ликвидируют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. — Приятно видеть, их даже в такое время, ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу!»,— подчеркнул мэр.
Кстати, ночь на 20 марта в Киеве прошла относительно спокойно.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»