Виталий Кличко поблагодарил американцев и британцев за оказание новой помощи

magictr | 18.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко. Фото: прессслужба мэра

Эта помощь позволит Украине защищать свое воздушное пространство.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.

«Я благодарю наших американских партнеров, которые предоставляют новый пакет военной помощи Украине, чтобы мы могли обороняться. В частности, и в воздушном пространстве. Спасибо Великобритании, что поставляет нашему государству современное вооружение для защиты. Что поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу и независимость. Мы выстоим! Потому что мы на своей земле, мы боремся за свою страну и за свое будущее! Мы настроены на победу и не попадем в ловушки, в которые пытается нас загнать Россия. Которая уже понимает, что она не выигрывает войну, которую начала на уничтожение Украины. Мы выстоим! И мы отстроим наше государство! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.

Также сегодня мэр столицы в очередной раз обратился к киевлянам.

Он призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага из воздуха.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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