Виталий Кличко поблагодарил американцев и британцев за оказание новой помощи
Виталий Кличко. Фото: прессслужба мэра
Эта помощь позволит Украине защищать свое воздушное пространство.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.
«Я благодарю наших американских партнеров, которые предоставляют новый пакет военной помощи Украине, чтобы мы могли обороняться. В частности, и в воздушном пространстве. Спасибо Великобритании, что поставляет нашему государству современное вооружение для защиты. Что поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу и независимость. Мы выстоим! Потому что мы на своей земле, мы боремся за свою страну и за свое будущее! Мы настроены на победу и не попадем в ловушки, в которые пытается нас загнать Россия. Которая уже понимает, что она не выигрывает войну, которую начала на уничтожение Украины. Мы выстоим! И мы отстроим наше государство! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Также сегодня мэр столицы в очередной раз обратился к киевлянам.
Он призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага из воздуха.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»