Виталий Кличко отреагировал на ситуацию вокруг Петра Порошенко
Виталий Кличко призвал не бороться друг против друга. Фото: Борис Корпусенко
Мэр Киева Виталий Кличко считает выдвижение подозрения Президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко в государственной измене политической борьбой, которая вредит всей стране.
Об этом Киевский городской голова написал на своей странице в Facebook.
«Те, которые происходят сегодня в отношении пятого Президента Украины, вредят государству. Ибо, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины», — считает Виталий Кличко.
Мэр Киева задал риторический вопрос, что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг?
«Хотя настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса», — отметил Виталий Кличко. По его словам, сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил , чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее.
«Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину»,— подчеркнул Виталий Кличко.
По данным СМИ, сегодня, 24 декабря, в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, а Печерский райсуд Киева разрешил его задержать, чтобы доставить на судебное заседание для избрания меры пресечения. Сам бывший глава украинского государства в настоящее время находится в Варшаве, где, по его словам, «мобилизует поддержку Украины со стороны наших союзников и стратегических партнеров».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»