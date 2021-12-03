Виталий Кличко отметил благодарности руководителей общественных организаций, которые занимаются людьми с инвалидностью
Виталий Кличко поблагодарил всех, кто помогает людям с инвалидностью. Фото: Борис Корпусенко
Киевский городской голова Виталий Кличко вручил благодарности руководителям и членам общественных организаций, которые заботятся о потребностях лиц с инвалидностью.
Мэр столицы выразил благодарность за нелегкий труд и ежедневную помощь по преодолению трудностей людьми, нуждающимися в помощи. В мероприятии, посвященном Международному дню людей с инвалидностью, приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда и Уполномоченный Киевсовета по правам людей с инвалидностью Леся Петровская.
«Городская власть делает сегодня все возможное, хотя я уверен, что пока этого недостаточно, чтобы ежедневная жизнь людей с инвалидностью была более комфортной», — сказал Виталий Кличко.
Валентина Шкуро, координатор соцпроектов Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева
Он отметил, что в Киеве обустраивают пандусы, устанавливают лифты в реконструированных и новых отделениях больниц, в школах и детских садах. Кроме того, город закупает новые автобусы, троллейбусы и трамваи с низким полом. Также в Киеве обустраивают наземные переходы с звуковым сопровождением. А на 14 станциях метро установили оборудование для нужд людей с инвалидностью. В обновленных отделениях больниц все надписи дублируют шрифтом Брайля.
Александр Лысенко, член правления ГО «Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов»
Город предоставляет ежегодную и ежемесячную адресную материальную помощь как таковым детям с инвалидностью. Помогает с протезированием и ортопедической обувью. Кроме того, город оказывает ежемесячную материальную помощь студентам с инвалидностью на частичную оплату обучения в высших учебных заведениях.
Также городские власти обеспечивают оздоровление, компенсации за льготный проезд общественным транспортом, осуществление ремонтов в квартирах инвалидов войны I группы. Предоставляет компенсацию для приобретения автомобилей лицам с инвалидностью.
Виталий Кличко отметил, что только в этом году город оказал финансовую поддержку 104 общественным объединениям лиц с инвалидностью на 17,4 миллиона гривен.
Михаил Новосецкий, заместитель председателя центрального правления Украинского общества слепых
Сергей Храпко, ветеран АТО, заместитель председателя ГО «Союз лиц с инвалидностью «Побратимы за будущее»
«Я понимаю, что этого . И пока Киев работает над тем, чтобы стать максимально безбарьерным и комфортным для всех жителей», — подчеркнул Виталий Кличко.
Представители общественных организаций поблагодарили городские власти за работу по поддержке киевлян с инвалидностью. В частности, за создание центров комплексной реабилитации в каждом районе города, материальную поддержку и сохранение льгот на проезд. Также представители общественных организаций обратили внимание мэра на ряд проблем, с которыми сталкиваются киевляне с инвалидностью. В частности, относительно трудоустройства, недостаточного уровня осведомленности о получении социальных льгот, обеспечения доступности к получению медицинских услуг и т.д.
Представители общественных организаций обратили внимание мэра на ряд проблем
В свою очередь Марина Хонда отметила, что город много делает для обеспечения прав лиц с инвалидностью, но впереди такой делать еще больше.
«Для создания действительно доступного и безбарьерного пространства необходим диалог власти и общественности по принципу „ничего о нас без нас“. Такой диалог у нас есть и он действительно действенный». — сказала Марина Хонда.
По официальным данным, в Киеве проживает более 161 тысяч человек с инвалидностью, из которых почти 12 тысяч детей.
Также сегодня, 3 декабря, Виталий Кличко вручил шести ветеранам российско-украинской войны, потерявшим конечности во время боевых действий, ключи от новых авто.
Александр ГАЛУХ, фото Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»