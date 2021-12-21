Виталий Кличко обратился к водителям из-за непогоды
Водителей просят не мешать спецтехнике. Фото: прессслужба УК «Киевавтодор»
Около 300 авто спецтехники КП «Киевавтодор» работают сейчас на улицах столицы.
Дорожники обрабатывают противогололедными средствами прежде всего подъемы и спуски, улицы из мостовой, мосты, бру.
«Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды»,— обратился к водителям мэр столицы
Он напомнил, что киевляне могут наблюдать, где работает снегоуборочная техника на интерактивной карте. -klichko-zvernuvsja-donbspvodiyiv-cherez-negodu-4d7a262.png» alt=»Виталий Кличко обратился к водителям из-за непогоды» />
Данные на карте меняются ежеминутно — техника двигается. Скрин сайта.
Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Поэтому коммунальщики готовы к работе в таких условиях. В целом «Киевавтодор» имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств. Через морозы в городе открыли 44 пункта, где можно согреться теплым. >Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»