Виталий Кличко обнародовал видео с кадрами, снятыми украинцами, в дом которых пришла война

magictr | 02.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеоролик, в котором собраны кадры, снятые украинцами из разных городов Украины, дома которых пришла война.

Ролик опубликован в соцсетях с субтитрами на трех языках

«О том, что сегодня происходит в Украине. В независимом государстве в центре Европы, куда пришли российские кафиры-убийцы. Это видео, снятое отважными украинцами, которые не отдадут своей земле!» — подчеркнул Виталий Кличко.

На видео— кадры обстрела российскими оккупантами Киевской телебашни, в результате которого погибли пять мирных людей.

Обстрелы жилых кварталов Киева, городов Буча, Ирпень и Васильков, обстрелы Харькова и других городов и поселков Украины.

Видео, снятое обычными людьми, свидетельствует и о том, что украинцы достойно сопротивляются оккупантам. Боевые подразделения и силы территориальной обороны отражают наступления российских войск.

Гражданское население скрывается в бомбоубежищах и укрытиях, где, в частности, уже родились первые дети войны. Неравнодушные граждане помогают своим защитникам: налаживают обеспечение продовольствием, готовят коктейли Молотова. Без оружия, с украинскими флагами останавливают вражеские колонны и разворачивают их назад в Россию или Беларусь.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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