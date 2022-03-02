Виталий Кличко обнародовал видео с кадрами, снятыми украинцами, в дом которых пришла война
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеоролик, в котором собраны кадры, снятые украинцами из разных городов Украины, дома которых пришла война.
Ролик опубликован в соцсетях с субтитрами на трех языках
«О том, что сегодня происходит в Украине. В независимом государстве в центре Европы, куда пришли российские кафиры-убийцы. Это видео, снятое отважными украинцами, которые не отдадут своей земле!» — подчеркнул Виталий Кличко.
На видео— кадры обстрела российскими оккупантами Киевской телебашни, в результате которого погибли пять мирных людей.
Обстрелы жилых кварталов Киева, городов Буча, Ирпень и Васильков, обстрелы Харькова и других городов и поселков Украины.
Видео, снятое обычными людьми, свидетельствует и о том, что украинцы достойно сопротивляются оккупантам. Боевые подразделения и силы территориальной обороны отражают наступления российских войск.
Гражданское население скрывается в бомбоубежищах и укрытиях, где, в частности, уже родились первые дети войны. Неравнодушные граждане помогают своим защитникам: налаживают обеспечение продовольствием, готовят коктейли Молотова. Без оружия, с украинскими флагами останавливают вражеские колонны и разворачивают их назад в Россию или Беларусь.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»