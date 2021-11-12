Виталий Кличко: «Нынешнего отопительного сезона мы защитили киевлян от повышения тарифов»
Виталий Кличко. Фото: Алексей Самсонов <Однако в большие морозы возможны веерные отключения тепла. Чтобы предотвратить это, Украина должна увеличить добычу собственного газа.
Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду нынешнего отопительного сезона.
Об этоммэр Киева Виталий Кличко заявил в ток-шоу на телеканале «Украина 24».
«Но, у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из двенадцати крупных теплогенерирующих предприятий страны на десятые — недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет», — подчеркнул Виталий Кличко.
По мнению столичного мэра, Украина сегодня может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на него.
«Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, других энергоносителей? Которые потянут за собой удорожание продуктов и всего прочего, то есть ударят по карманам украинцев. Поэтому, считаю, должен собраться энергетический штаб и принять важные решения. Да, увеличение добычи займет немало усилий и времени, но мы должны и можем это сделать»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, в октябре нынешнего года на внеочередном уставном капитале Киевсовет увеличил КП «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен. Это с тем, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в столице. Но, самое главное, чтобы не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду для киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»