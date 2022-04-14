Виталий Кличко инициировал переименование сквера на Теремках в Героев Мариуполя
Городской голова принял участие в толоке в этом сквере. Фото: КГГА
В сквере высадили калину и черемуху. Фото: КГГА Виталий Кличко инициировал переименование сквера на Теремках на Героев Мариуполя» />
В сквере высадили калину и черемуху. Фото: КГГА
Виталий Кличко подписал проект решения о его переименовании в Сквер Героев Мариуполя. Фото: КГГА
«Раньше эта зеленая зона имела неофициальное название сквер родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. В центре сквера стоял соответствующий памятный знак. В июле 2021 года Киевсовет принял решение о его демонтаже. 1 сентября знак демонтировали, — рассказал Виталий Кличко. — Сейчас мы здесь наводим порядок, высаживаем деревья и кусты. И скверу нужно новое название. Я инициирую, чтобы Киевсовет принял решение, чтобы этот сквер носил официальное название — Сквер Героев Мариуполя. И сегодня подписал соответствующий проект решения, который Киевсовет должен рассмотреть на ближайшем заседании».
Также в Киевском городском совете в ближайшее время планируют переименовать 15 улиц и пять станций киевского метрополитена с целью завершения процесса дерусификации в столице. Кроме того, в столице создали онлайн-карту, на которой отметили российские и белорусские топонимы, а также российские и коммунистические памятники.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»