Виталий Кличко и меры Ассоциации городов Украины обратились в Зеленский
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Правление Ассоциации городов Украины, представляющей 978 граждан-членов, обратилось к Президенту Украины как к Гаранту Конституции за защитой конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов.В обращении, утвержденном 28 января 2022 года, отмечается на закрепленном в Конституции Украины праве народа Украины осуществлять власть через органы местного самоуправления, на гарантиях местного самоуправления. А также— конституционной обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления действовать только на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренных Конституцией и законами Украины.
Вместе с этим представители правоохранительных органов полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и с нарушением процедур досудебного следствия.
При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства.
Такие нарушения Конституции Украины приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей общин. фактов ограничения прав органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины направила Генеральному прокурору.
«Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно и слаженно. Обеспечить это возможно не путем показательных дел в отношении должностных лиц местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом. Учитывая вышесказанное, Ассоциация городов Украины обращается за защитой прав органов местного самоуправления и жителей общин, гарантированных Конституцией Украины, от неправомерных действий правоохранительных органов»,— подчеркнуто в обращении АГУ.
Также под время заседания Правление АГУ мэры городов обсудили совместные действия органов государственной власти и органов местного самоуправления по формированию системы территориальной обороны, заслушали информацию о выполнении решений Правление АГУ, отчет о работе Правления и Исполнительной дирекции АГУ за 2021 год. 2022 год, обсудили Концепцию празднования 30-летия деятельности Ассоциации городов Украины и приняли новых членов в Ассоциацию.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»