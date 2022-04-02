Виртуальный музей войны собрал на поддержку Украины более 600 тысяч долларов
Один из экспонатов. Автор: Viktoriia Gets
Такую сумму NFT-музей войны выручил за первый день продажи виртуальных экспонатов.
Всего приобрели 1282 цифровые художественные произведения. Собранные средства поступят в криптовалютный фонд, который создала украинская криптобиржа KUNA, на поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления.
«Мы стали первыми, кто объединил технологию блокчейн Украины», — отметил министр цифровой трансформацииМихаил Федоров.
Посетить NFT-музей или же приобрести цифровое художественное произведение можно по ссылке. Музей Метаистории запустило NFT-сообщество при поддержке Минцифры.
Напомним, миссия музея— сохранить память о реальных событиях этого времени, распространить правдивую информацию среди диджитал-сообщества в мире и собрать благотворительные взносы на поддержку Украины. Виртуальный музей повествует о хронологии войны. Экспонаты — это факты, сопровождаемые эмоциональными воспоминаниями. Каждый токен — реальное новостное сообщение из официальных источников и иллюстрация к нему от художников — как украинских, так и мировых.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»