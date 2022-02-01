Виртуальные туры по Киеву посетили почти 40 тысяч человек
Посетители смогут пройтись онлайн знаковыми локациями города.
Самой популярной виртуальной локацией на туристско-культурном хабе Киева стали пещеры Киево-Печерской лавры.
Месяц назад в столице презентовали новый туристско-культурный хаб.
«Ежедневно его посещает более 1000 пользователей, а среди топ-разделов — новые 3D-туры и зимние развлечения. Планируем добавить на портал рекомендации и туристические маршруты от известных киевлян и не только», — сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич. Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА < strong>Олег Половинко отметил, что за месяц guide.kyivcity.gov.ua посетили почти 40 тысяч пользователей из разных стран мира. Среди лидеров — Украина, США, Германия.
«Раздел виртуальных туров стал самым популярным на сайте. Топ-3 самых посещаемых мест Киева онлайн: пещеры Киево-Печерской лавры, музей «Золотые Ворота и Замок Ричарда Львиное сердце и панорама Лысой горы»,— отметил он.
На сайте туристско-культурного хабу можно узнать о туристических и виртуально посетить их. Также здесь размещается информация о туристско-информационных центрах, карте метро, о городском транспорте и т.д. Посетители смогут пройти онлайн Киевским зоопарком, станцией метрополитена «Золотые Ворота», пещерами Киево-Печерской лавры, побывать в музеях «Золотые Ворота» и Михаила Булгакова, на Пейзажной аллее и т.д.