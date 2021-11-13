Виртуальные путешествия и робот-паук: в столице проходит фестиваль цифрового искусства
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Французско-украинский фестиваль предлагает путешествия в виртуальные миры. Фото предоставлено организаторами
До 14 ноября в Музее кино Довженко-Центра проходит французско-украинский фестиваль цифрового искусства и виртуальной реальности Novembre Numérique en Ukraine. Посетители могут побывать в виртуальных мирах, созданных художниками, и увидеть рабочие скульптуры.
Цифровые технологии — виртуальная и дополненная реальность, работы — в последние годы входят в нашу жизнь, и становятся инструментом для художников. Ознакомиться с современными работами украинских и французских авторов есть возможность на фестивале. -cifrovogo-mistectva-dd48169.jpg» alt=»Виртуальные путешествия и робот-паук: в столице проходит фестиваль цифрового искусства» />
Фестиваль проходит в Столичном Довженко-Центре. Фото автора
Фестиваль Novembre Numérique (Цифровой Ноябрь)— это серия фестивалей цифрового искусства, проводимых Французским институтом во всем мире. Украина, как страна с активно развивающимся сообществом цифровых художников, присоединилась к этому движению в прошлом году. Проведя в 2020 году первый фестиваль Novembre Numérique, который был посвящен исключительно произведениям виртуальной реальности, в этом году, в рамках второго издания, организаторы расширили спектр цифрового искусства дополненной (AR) реальностью, роботизированной скульптурой и видео, а также подготовили публичную.
«Через фестиваль Novembre Numérique Французский институт в Украине начинает исследование новых возможностей, которые открывают цифровые технологии, поднимая вопросы об их месте в нашей жизни и, возможно, их перспективы в будущем: сосуществование людей и машин», — считает атташе по вопросам культуры Французского института в Украине Фредерик Руссо.
Пространство фестиваля поделено на подстанции. Фото автора
Пространство Музея кино разделено на несколько подстанций, на каждой из которых посетители могут получить уникальный опыт.
В этом году зрителям показывают 12 объектов:4 французских и 2 украинских VR-работы, 3 галереи в виртуальной реальности и одну выставку в дополненной реальности от V-Art. Еще 2 роботические скульптуры будут представлены известным французским художником Фабьеном Зокко лично.
В мире Heterotopia, вдохновленном одноименной концепцией Мишеля Фуко, зритель может стать строителем, используя облака из частиц. Фото предоставлено организаторами
Французское сообщество VR-творцов представлено эмоционально яркими произведениями, погружающими зрителя в неизвестное. Так, в работе In-Urbe наблюдатель попадает в подземную часть города, состоящую из труб, кабелей, тоннелей и катакомб. В мире Heterotopia, вдохновленном одноименной концепцией Мишеля Фуко, зритель может стать строителем, используя облака из частиц. Проект Isle of The Dead вдохновлен картинами швейцарца Арнольда Беклина и музыкой Сергея Рахманинова.
Французский художник о работе-пауке. Фото автора
Французский художник Фабьен Зокко, развивающий жанр роботической скульптуры, в Украину он привезет две работы. Spider and I — механический паук, соединенный с автором и отражающий через свое поведение настроение художника. Theotechnical deconstruction enterprise демонстрирует, как машина раз за разом переписывает библейский текст, каждый раз его изменяя. Восемь смартфонов воспроизводят аудиально и визуально словосочетания, созданные по алгоритму со слов, содержащихся в Библии.
Восемь смартфонов воспроизводят аудиально и визуально словосочетания, созданные по алгоритму со слов, содержащихся в Библии. Фото автора
Восемь смартфонов воспроизводят аудиально и визуально словосочетания, созданные по алгоритму со слов, содержащихся в Библии. Фото автора
«Название „Паук ия“ позаимствовал из композиции британского певца Брайана Ино. Роботизированная скульптура похожа на паука, для ее разработки я специально исследовал движения реальных пауков,— рассказал «Вечернему Киеву» Фабьен Зокко. —На руке есть браслет с датчиками, к которому подключен робот. Где-то не было, он анализирует мое состояние, уровень стресса. И в зависимости от этого движется или медленнее, или агрессивнее. На эту идею меня натолкнули фитнес-трекеры. Для разработки использовал исследование лаборатории когнитивного анализа. Для второй работы я отцифровал Библию. Отдельные слова объединяют алгоритмы в зависимости от того, как часто они встречаются в тексте и сочетаются. Мы считаем язык прерогативой человеческой цивилизации. Мне было интересно, что получится, если дать возможность машинам создавать на этой основе свой язык». -tanbsprobot-pavuk-unbspstolici-prohodit-festival-cifrovogo-mistectva-c74d54a.jpg» alt=»Виртуальные путешествия и робот-паук: в столице проходит фестиваль цифрового искусства» />
Французская игровая студия Ubisoft приглашает виртуально посетить Собор Парижской Богоматери в средневековую эпоху
Французская игровая студия Ubisoft приглашает виртуально посетить Собор Парижской Богоматери в средневековую эпоху. Еще десять лет назад они создали для одной из своих игр Assassin's Creed полноценную 3D-модель собора. После пожара 2019 года их цифровой архив оказался полезным не только для реконструкции разрушенных частей здания, но и как возможность еще раз взглянуть на потерянное — благодаря виртуальной реальности посетители могут увидеть знаменитый архитектурный шедевр во всем его трёхмере. img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/virtualni-mandrivki-tanbsprobot-pavuk-unbspstolici-prohodit-festival-cifrovogo-mistectva-ef28301.jpg» alt=»Виртуальные путешествия и работ- ;столице проходит фестиваль цифрового искусства» />
Благодаря виртуальной реальности посетители могут увидеть знаменитый архитектурный шедевр во всем его трехмерном величии. Фото автора
В украинской части экспозиции представлены работы проекта V-Art — это виртуальные галереи, VR-приложения и платформа для демонстрации, продажи и коллекционирования цифрового искусства. Также зритель в AR-опыте сможет познакомиться с виртуальной копией самого себя в мире элементарных частиц в VR-опыте Fluence is Time times Flux. Художница Тая Кабаева представит свою видеоработу «Конец пути определяет новое направление».
Тая Кабаева рассказывает о своей работе. Фото автора
«Эту работу создала во время резиденции в городе Славутич. Ходила по городу и фотографировала разные объекты,— поделилась с„Вечерним Киевом“ Тая Кабанова. —Обычно я работаю как перформер визуальной реальности, за час из виузальной тьмы создаю композицию с визуальным нарративом. В этом случае реальную хронику, объекты со Славутича, соединила с виртуальными, создав собственное фантазийное пространство. Славутич строился как город будущего, пыталась это передать через визуальные знаки города».
В этом году на фестивале зрителям показывают 12 работ. Фото автора
В рамках фестиваля 13 ноября проходит публичная образовательная программа от V-Art. Французские и украинские художники, предприниматели и специалисты VR обсудят такие темы, как: история цифрового искусства, франко-украинское цифровое сотрудничество, VR-менеджмент и художественное использование новых технологий. Расписание
Расписание работы фестиваля
13 ноября 12:00 22:00 14 ноября 12:00 18:00 Где: Музей кино, Довженко-Центр, ул. Васильковская, 1 (станция метро «Голосеевская»)
Стоимость билетов: 100 грн.
На входе на экспозиционную часть фестиваля каждому посетителю помогут составить индивидуальный маршрут по выставленным работам, чтобы как можно меньше попадать в очереди — каждая VR-станция способна принять только одного зрителя. Также организаторы напоминают, что фестиваль проводится в условиях пандемии, поэтому во время мероприятий будет действовать санитарный протокол: например, VR-шлемы будут дезинфицировать после каждого пользователя, а посетители для входа должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус (сделанный не больше как за 72 часа до события).
Также в эти выходные проходит форум «МУХи 2021», на котором обсуждают среду современного искусства в Украине.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»