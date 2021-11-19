Виртуальное путешествие в Зону отчуждения: стартовал образовательный онлайн-проект «Чернобыль. Путешествие»
На сайте можно увидеть с высоты птичьего полета нынешнее состояние Чернобыля
В сети запустили образовательную и коммуникационную платформу «Чернобыль. Путешествие», которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой на ВДНХ к 35-летию чернобыльской катастрофы.
Пользователей ожидает интерактивное путешествие в пространстве и времени: в частности полет над современной Припятью и заброшенными селами Полесья, хронология аварии и разговор о будущем зонах отчуждения, мировой контекст 1986 года и истории людей, чьи судьбы изменили. Сайт создан по принципам скролителлинга — это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, активирующимися при пролистывании и нажатии.
Стать участником проекта — поделиться историей о Чернобыле или видением его будущего. В блоке «Люди» пользователей ждут истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС, а также специальная форма, чтобы дополнить проект своей историей. Чтобы поделиться мнением о развитии Чернобыля, нажмите на видео с дискуссией специалистов в блоке «Сегодня, завтра».
Развеять главные мифы о Чернобыле вместе со специалистами. Над проектом работала команда из двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.
Отправиться в виртуальное путешествие. Увидеть с высоты птичьего полета нынешнее состояние Чернобыля, Припяти, радиолокационную станцию «Дуга» и покинутые села Полесья можно в блоке «Природа» благодаря видео, специально снятому для проекта «Чернобыль. Путешествие» в формате 360⁰.
Напомним, Президент Владимир Зеленский вместе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, находившимся в Украине с , открыли мультимедийную выставку «Чернобыль. Путешествие», на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в Киеве.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»