VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото
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фото Бориса Корпусенко
5 декабря в Национальном дворце искусств «Украина» состоялся концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца имени Павла Вирского.
В течение двух часов зрители наслаждались зажигательной украинской энергети яркими и изысканными национальными костюмами, легкостью и виртуозностью артистов ансамбля. Каждый танец Ансамбля сопровождали аплодисменты.
В концерте представлены номера из «золотого фонда»: «Ой, под вишней», «Гопак», «Моряки», «Запорожцы», «Ползунец». Приятным сюрпризом для зрителей стали новые номера.
По окончании концерта зрители стоя аплодировали артистам и руководителю и генеральному директору — Герою Украины, народному артисту Мирославу Вантуху.
Виктория Бабич-Вепрева, фото Бориса КОРПУСЕНКО «Вечерний Киев»