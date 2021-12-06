VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

magictr | 06.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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VIRSKY — «Легендарное шоу» фото

фото Бориса Корпусенко

5 декабря в Национальном дворце искусств «Украина» состоялся концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца имени Павла Вирского.

В течение двух часов зрители наслаждались зажигательной украинской энергети яркими и изысканными национальными костюмами, легкостью и виртуозностью артистов ансамбля. Каждый танец Ансамбля сопровождали аплодисменты.
В концерте представлены номера из «золотого фонда»: «Ой, под вишней», «Гопак», «Моряки», «Запорожцы», «Ползунец». Приятным сюрпризом для зрителей стали новые номера.

По окончании концерта зрители стоя аплодировали артистам и руководителю и генеральному директору — Герою Украины, народному артисту Мирославу Вантуху.

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY —«Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — «Легендарное шоу»: фото

VIRSKY — « Легендарное шоу»: фото

Виктория Бабич-Вепрева, фото Бориса КОРПУСЕНКО «Вечерний Киев»

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