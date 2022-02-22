Вильнюс готов предоставить Киеву необходимую гуманитарную помощь
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом. Фото: КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом, который прибыл в Киев, чтобы поддержать столицу и Украину и предложить возможную помощь.
«Ситуация в Украине сегодня очень сложная. Наше государство стали мишенью имперских стремлений агрессора, с которыми сталкиваются и Балтийские страны. Мы в эти дни проводим много встреч. И очень благодарны за поддержку и помощь наших друзей. jpg» alt=»Вильнюс готов предоставить Киеву необходимую гуманитарную помощь» />
Виталий Кличко поблагодарил мэра Вильнюса, который приехал поддержать столицу и Украину. Фото: КГГА Крайне важна сегодня единственная позиция европейских стран, демократического мира по отстаиванию демократических принципов, международному праву и сдерживанию агрессора. Спасибо вам, что, несмотря на тревожность ситуации, вы пришли к нам, чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и предложить помощь»,— подчеркнул Виталий Кличко.
< > Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заверил, что Вильнюс готов предоставить Киеву помощь, которая может быть необходима. Фото: КГГА
Мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс заверил, что Вильнюс готов предоставить Киеву помощь, которая может быть необходима. В частности, гуманитарную.
«Мы понимаем, что наша поддержка — это свидетельство того, что мы, все вместе, противодействуем большой угрозе. Мы готовы оказать вам любую поддержку. В том числе, в случае худшего сценария развития событий. Это — и работа с беженцами, и оказание помощи в медицинской сфере», — отметил Ремигиюс Шимашюс.
От Амстердама до Лос-Анджелеса: мэры разных городов мира выражают поддержку Киеву и Украине. Главы городов считают недопустимым, чтобы безопасность граждан была под постоянной угрозой страны-агрессора.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»