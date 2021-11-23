Виктор Косенко — гений украинской камерной музыки
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Накануне «Вечерний Киев» посетил Музей — квартиру Виктора Косенко, чтобы узнать интересные факты о жизни и творчестве выдающегося композитора.
Виктор Косенко родился в Петербурге, где был самым младшим ребенком в семье генерал-майора Степана Семеновича Косенко. Мать композитора Леопольда Иосифовна прекрасно играла на рояле и способствовала развитию музыкального дарования своих детей: старшие сыновья Александр и Семен имели замечательные голоса, а дочь Мария училась игре на фортепиано.
Виктор Косенко в детстве. Фото из архива музея
Виктор Косенко во время учебы в Варшавской гимназии. Фото из архива музея
По воспоминаниям родных композитора, сестра очень ревниво относилась к музыкальному таланту своего младшего брата, который ярко проявился еще в раннем детстве, поэтому спеша на его занятие, она ехала свои ноты.
Однажды, возвращаясь домой, Мария услышала, как 9-летний Витя играл на рояле соната Людвига ван Бетховена, именно ту, которую она готовила для вступления в консерваторию. Возмущение сестры сменилось удивлением, когда оказалось, что маленький братик играл произведение без нот, руководствуясь внутренним музыкальным слухом и памятью.
Музыкальные занятия композитора продолжались во время учебы в Варшавской гимназии и в Кадетском корпусе, где юный Виктор активно участвовал во всех литературно-музыкальных вечерах.
«Когда Виктору было двенадцать лет, он впервые слушал Рахманинова, который произвел на него незабываемое впечатление. Вернувшись после концерта домой, Косенко сел за рояль и на слух записал прелюд Рахманинова. Это подтолкнуло его к композиторству. В течение всей жизни Косенко обращался к произведениям Рахманинова и как исполнитель. Сохранились ноты из домашней библиотеки композитора»,— вспоминала жена композитора Ангелина.
В 1914 году Виктор Косенко поступил в Петроградскую консерваторию, в класс профессора Ирины Сергеев Миклашевской (фортепиано). Теоретические дисциплины Косенко изучал у Николая Александровича Соколова и Максимилиана Евсеевича Штейнберга, дирижирование у Николая Николаевича Черепнина — учеников выдающегося композитора Николая Римского-Корсакова.
После успешного завершения обучения на двух факультетах: фортепианном и композиторском, он переезжает в Житомир, где на то время живет его семья. Вся дальнейшая жизнь композитора будет связана с Украиной.
Почти 10 лет, на которые пришелся период его творческого становления и первых музыкальных успехов, композитор провел в Житомире.
Яркое музыкальное дарование композитора и пианиста стали украшением культурной жизни маленького провинциального городка. Кроме выступлений в составе музыкального трио, он каждый четверг организует дома литературно-музыкальные вечера, которые имели большой успех среди горожан. У него дома на улице Дмитровский, 6 выступали знаменитые музыканты, в частности: скрипач и дирижер Давид Ойстрах, певцы Зоя Гайдай и Иван Паторжинский.Еще одним интересен фактом из биографии композитора, который связан с Житомиром. Некоторое время композитор подрабатывал тапером в кинотеатре, сопровождая своей игрой на рояле показ немых кинолент. Позже композитор оставил эту работу ради творчества. «Виктор Косенко — гений украинской камерной музыки» />
Виктор Косенко озвучивал показы немых фильмов в кино. Фото из архива музея
По свидетельствам музыковедов, Житомирский период был наиболее плодотворным в творческом наследии композитора: более 20 романсов, Камерное трио, сонаты и квартеты.
Последнее произведение, которое начало Косенко — «11 этюдов в форме старинных танцев». Пьесы Косенко посвящены близким ему людям. Сам автор называл свое произведение «семейным альбомом». Завершал этюды композитор уже в Киеве. Закончился богатый событиями и художественными достижениями житомирский период. Впереди был Киев, новые впечатления и большие творческие планы.
Виктор Косенко и педагогический коллектив Института имени Николая Лысенко. Фото из архива музея
В 1929 году Виктора Косенко пригласили на работу в Киевский музыкально-театральный институт имени Николая Лысенко.
«С первого занятия создалось впечатление радостное, приятное, будто в жизнь вошло что-то хорошее, светлое. Мы радовались, что курс анализа музыкальных форм будет вести у нас известный украинский композитор, выдающийся пианист и еще такой душевный человек»,— вспоминала своего учителя Фрида Аэрова.
По воспоминаниям родных, Виктор Косенко был очень дружелюбный и общительный, с первого взгляда привлекал всех с кем общался. В широком кругу его киевских друзей — композиторы, музыканты-исполнители, литераторы — люди разных художественных взглядов, всех возрастов. К близким друзьям композитора принадлежали известные музыканты: Борис Лятошинский, Лев Ревуцкий, Иван Паторжинский и музыковед Валериан Довженко. Творческая жизнь композитора наполнена и радостными событиями. Все шире популярность приобретали произведения композитора, а его концерты имели большой успех.
К сожалению, за несколько лет до смерти, тяжелая болезнь начала подкашивать силы и здоровье 40-летнего композитора. Несколько раз он ездил на лечение в Ялту, но, к сожалению, ничего не помогало. kamernoyi-muziki-69844da.webp» alt=»Виктор Косенко — гений украинской камерной музыки» />
Никита Хрущев награждает орденом тяжелобольного Виктора Косенко. Картина Сергея Соколова. Фото из архива музея
В мае 1938 года Виктор Косенко с семьей получает собственное жилье на улице Тимофеевской (Коцюбинского). Тяжело больной композитор мечтал здесь восстановить музыкальные вечера, как когда-то в Житомире, однако, за несколько месяцев, 3 октября, на 42 году жизни, Виктор Косенко умер…
« Сделайте так, чтобы здесь всегда звучала музыка. Это будет лучшей памятью»,— посоветовал вскоре после похорон поэт Максим Рыльский.
Идея очень понравилась вдове композитора Ангелине Владимировне, которая вместе с дочерью Раисой приложила немало усилий для создания Музея композитора в Киеве. Здесь хранится немало ценных вещей и нот из личного архива Виктора Косенко.
Одним из наиболее ценных является именная серебряная ложка композитора, купленная его родителями во время обучения в Варшавской гимназии — единственный предмет, уцелевший из дома композитора…
У 20 по завещанию дочери Раисы Канеп-Косенко, квартиру семьи композитора, где он провел последние дни своей жизни, унаследовало Главное управление культуры и искусств исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
Решением Киевсовета в 2009 году был создан филиал Музея театрального, музыкального и киноискусства — Музей-квартиру Виктора Степановича Косенко. В сентябре 2015 года квартира передана с баланса Департамента культуры КГГА на баланс Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины. В 2016 году, до 120 лет , Музей-квартиру было обновлено после ремонта. , чтобы в этих стенах всегда звучала музыка.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»