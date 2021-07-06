VI Всемирная Фольклориада-2021 начинает свое шествие по Башкирии
VI Всемирная фольклориада CIOFF®️ начинает свое шествие по республике. Уже сегодня коллективы разъедутся по 4 фестивальным округам. Зрелищные концертные программы пройдут в 22 муниципальных образованиях республики.
Сегодня в 13.00 фестиваль начнется в городе Салавате (ул. Первомайская, 2а, площадь перед зданием ДК «Нефтехимик»). Зрителям представится возможность познакомиться с культурой таких стран, как Австрия, Боливия, Словакия, Греция, Мексика, Индонезия, Россия.
В 15.00 коллективы из Камеруна, Палестины, Франции, Белоруссии, Северной Македонии, Перу, Эквадора, Румынии выступят в Мишкинском районе (с. Мишкино, ул.Спортивная, 42, площадь перед зданием МАУ ФОК «Триумф»).
В это же время участников примет Дюртюлинский район (г. Дюртюли, ул.Ленина, 39, площадь перед зданием администрации). Красочную программу покажут творческие коллективы из Азербайджана, Хорватии, Индии, Эстонии, Чили, Парагвая и Бенина. Республику на творческом форуме представят художественные коллективы городов и районов. Увидеть выступления зарубежных гостей зрители смогут и в Уфе.
В 14.00 на верхней площадке Конгресс-холла «Торатау» творческие ансамбли Польши, Панамы, Италии представят уникальное шоу. В 18.00 в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» будет дан старт концертной программе с участием творческих коллективов Фольклориады: Болгарии, Испании, Казахстана, Колумбии.
Хедлайнерами вечера станут Оренбургский государственный академический русский народный хор, российская певица Тина Кузнецова и фолк проект Zventa Sventana. Ежедневно с 11.00 до 17.30 в Национальном музее Республики Башкортостан будет работать Международная выставка «Маски народов мира» и Международная фотовыставка «Музыкальные инструменты народов мира». Вход свободный, с соблюдением масочного режима.
Фото: folkloriada2021.com