Весна в университетском ботсаду: расцвели первоцветы и деревья

magictr | 10.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Весна в университетском ботсаду;

В ботсаду начинают цвести деревья

В Ботаническом саду начинают цвести магнолии. Также обильно цветут миндаль и кизил. Каждый год тысячи киевлян приходят полюбоваться этой красотой. Этой весной многим придется просматривать фоторепортажи.

Великолепную фотосессию цветам и деревьям сделала Юлия Кузьменко из Центра коммуникации КНУ.

Весна в университетском ботсаду: расцвели первоцветы и деревья

Весна в Университетском ботсаду: расцветли </p> <p><img class=

Весна в университетском ботсаду: расцвели первоцветы и деревья

Весна в университетском ботсаду: расцветли </p> <p><img class=

Весна в университетском ботсаду: расцвели первоцветы и деревья

Коллекция древесных растений Ботсада КНУ — национальное достояние государства, является одним из ведущих в Восточной Европе. «Университетский» ботсад имеет самое большое собрание магнолий в Украине (тех, которые могут расти в умеренных широтах Евразии). Подавляющее число видов цветут в первой декаде апреля и вплоть до мая.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr