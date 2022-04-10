Весна в университетском ботсаду: расцвели первоцветы и деревья
10.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
В ботсаду начинают цвести деревья
В Ботаническом саду начинают цвести магнолии. Также обильно цветут миндаль и кизил. Каждый год тысячи киевлян приходят полюбоваться этой красотой. Этой весной многим придется просматривать фоторепортажи.
Великолепную фотосессию цветам и деревьям сделала Юлия Кузьменко из Центра коммуникации КНУ.
Коллекция древесных растений Ботсада КНУ — национальное достояние государства, является одним из ведущих в Восточной Европе. «Университетский» ботсад имеет самое большое собрание магнолий в Украине (тех, которые могут расти в умеренных широтах Евразии). Подавляющее число видов цветут в первой декаде апреля и вплоть до мая.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»