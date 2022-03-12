Весна по расписанию: в Голосеевые коммунальщики выращивают растения для клумб
Пикирование растений. Фото: КП УЗН Голосеевского района
Даже в военное время киевские коммунальщики продолжают выполнять свою ежедневную работу: вывозить мусор, чинить сети, убирать улицы. А сотрудники районных зеленстроев еще должны заботиться о рассаде в теплицах.
Да, в КП УЗН Голосеевского района сейчас пикуют сальвию, ипетунию, икатарантус.
Война внесла немалые коррективы в привычную работу УЗН, ведь мы не можем сажать деревья, не можем проводить их санитарную обрезку, не готовим территории под устройство газона, не можем приступить к изготовлению конструкций для цветочных композиций, и. и то, что многие наши работники просто не могут добраться до работы», — рассказали «Вечернему Киеву» в КП УЗН Голосеевского района.
Тем не менее, работники, живущие неподалеку, заботятся о растениях в теплице. Так, озеленитель 5 разряда Оксана Кириленко ежедневно приходит помогать девушкам пикировать сеянцы— маленькие растения. Это не ее обязанность, но ее выбор. И так делают многие оставшиеся в городе коммунальщики — помогают чем могут, и где могут. И такая работа продолжается во всех районах города. -klumb-11f142d.jpg» alt=»Весна по расписанию: в Голосиевы коммунальщики выращивают растения для клумб» />
Пикирование растений. Фото: КП УЗН Голосеевского района
Пикирование растений. Фото: КП УЗН Голосеевского района
Пикирование растений. Фото: КП УЗН Голосеевского района
Выращенные растения планируют высаживать на главном цветнике в парке имени Максима Рыльского и на дево возле станции метро Лыбидская, а затем и других клумбах района.
Даже мечтают из катаранту и сальвии на балансовых территориях.
«Конечно, мы будем учитывать все риски для наших работников. Но война не остановит весну, и наш „фронт“ работ это позаботиться о том, чтобы наши парки и скверы были ухоженными, чистыми и красивыми», — говорят голосеевские зеленстроевцы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»