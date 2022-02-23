Верю в Украину и нашу армию: в Киеве Вакарчук устроил уличный концерт на мосту
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Вместе с группой «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел на поддержку Украины. Фото: Борис Корпусенко <Вместе с группой «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел четыре песни в поддержку Украины.
Вакарчук спел четыре песни. Фото: Борис Корпусенко
«День сегодня не такой, как представляли мы. Мир — два шага от весны, два шага от зимы», — Вакарчук начинает петь «Эверест».
Музыкантов на мосту окружила толпа. Фото: Борис Корпусенко
Люди подходят еще ближе, потому что плохо слышно. «Ты что-то видишь, бояне», — говорят в толпе. «Подшли уже в упор, сейчас его столкнут в Днепр», — шутит кто-то.
Музыкантов на мосту окружила толпа. Фото: Борис Корпусенко
Святослав Вакарчук продолжает свою импровизированную программу песней «Лодка», далее исполняет «Почти весна», толпа подпевает.
Святослав Вакарчук залез на перила моста. Фото: Борис Корпусенко Вакарчук залезает на перила моста, чтобы его было лучше видно (не делайте так — Ред.). Люди волнуются, чтобы не упал.
Святослав Вакарчук залез на перила моста. Фото: Борис Корпусенко
«Благодарно, что вы пришли. Показать, что у нас большая сильная объединенная нация, которая верит в себя, армию. С гордостью и уверенностью смотрит в будущее, — говорит Святослав Вакарчук. — Уверен, Украина будет процветающей европейской страной. Запою наш главный месседж — «Все будет хорошо».
Вакарчук завершил выступление песней «Все будет хорошо». Фото: Борис Корпусенко
Аудитория подхватывает знакомые слова. Люди хотят услышать еще «Без боя», скандируют. Однако Вакарчук завершает свое выступление.
Вакарчук обращается в аудиторию. Фото: Борис Корпусенко
«С верой в себя, у наших парней и девушек, идем вперед. На своем месте должны выполнять свою работу качественно и добиваться успеха, — заключает он. — Очень приятно, что собралось такое количество людей, все единственные в этом порыве».
Святослав Вакарчук направляется к автомобилю, люди его долго не отпускают, делают общие фотографии.
Мир пристально наблюдает по развитию событий в Украине и продолжает выражать свою поддержку в противостоянии врагу. Такое письмо подписали мэры Амстердама, Будапешта, Лос-Анджелеса, Подгорицы, Тайбэя, Ульма, Варшавы, Братиславы, Гданьска, Парижа, Праги, Таоюани, Ной-Ульма. Главы городов считают недопустимым, чтобы безопасность граждан была под постоянной угрозой страны-агрессора.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»