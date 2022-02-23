Верю в Украину и нашу армию: в Киеве Вакарчук устроил уличный концерт на мосту

magictr | 23.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Вместе с группой «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел на поддержку Украины. Фото: Борис Корпусенко <Вместе с группой «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел четыре песни в поддержку Украины.

Верю в Украину и наш концерт в Украину </p> <p>Святослав Вакарчук приехал дать концерт. Фото автора</p> <p>О 15.05 <strong>Святослав Вакарчук</strong>выходит из серого Рендж Роверу, в руках — розовый тамбурин, под курткой — футболка с трезубцем. Часть людей уже собралась на мосту, где анонсирован концерт. Те, что заметили Вакарчука, подходят фотографироваться. -vulichnij-koncert-nanbspmostu-c6a1aef.jpg» alt=»Верю в Украину и нашу армию: в Киеве Вакарчук устроил уличный концерт на мосту»>></p> <p>Вакарчук одет в футболболку с трезубцем. Фото автора</p> <p>За 5 минут музыканты уже на мосту, их окружают люди и журналисты с камерами.</p> <p><img class=

Вакарчук спел четыре песни. Фото: Борис Корпусенко

«День сегодня не такой, как представляли мы. Мир — два шага от весны, два шага от зимы», — Вакарчук начинает петь «Эверест».

Музыкантов на мосту окружила толпа. Фото: Борис Корпусенко

Люди подходят еще ближе, потому что плохо слышно. «Ты что-то видишь, бояне», — говорят в толпе. «Подшли уже в упор, сейчас его столкнут в Днепр», — шутит кто-то.

Музыкантов на мосту окружила толпа. Фото: Борис Корпусенко

Святослав Вакарчук продолжает свою импровизированную программу песней «Лодка», далее исполняет «Почти весна», толпа подпевает.

Святослав Вакарчук залез на перила моста. Фото: Борис Корпусенко Вакарчук залезает на перила моста, чтобы его было лучше видно (не делайте так — Ред.). Люди волнуются, чтобы не упал.

Святослав Вакарчук залез на перила моста. Фото: Борис Корпусенко

«Благодарно, что вы пришли. Показать, что у нас большая сильная объединенная нация, которая верит в себя, армию. С гордостью и уверенностью смотрит в будущее, — говорит Святослав Вакарчук. — Уверен, Украина будет процветающей европейской страной. Запою наш главный месседж — «Все будет хорошо».

Вакарчук завершил выступление песней «Все будет хорошо». Фото: Борис Корпусенко

Аудитория подхватывает знакомые слова. Люди хотят услышать еще «Без боя», скандируют. Однако Вакарчук завершает свое выступление.

Вакарчук обращается в аудиторию. Фото: Борис Корпусенко

«С верой в себя, у наших парней и девушек, идем вперед. На своем месте должны выполнять свою работу качественно и добиваться успеха, — заключает он. — Очень приятно, что собралось такое количество людей, все единственные в этом порыве».

Святослав Вакарчук направляется к автомобилю, люди его долго не отпускают, делают общие фотографии.

Мир пристально наблюдает по развитию событий в Украине и продолжает выражать свою поддержку в противостоянии врагу. Такое письмо подписали мэры Амстердама, Будапешта, Лос-Анджелеса, Подгорицы, Тайбэя, Ульма, Варшавы, Братиславы, Гданьска, Парижа, Праги, Таоюани, Ной-Ульма. Главы городов считают недопустимым, чтобы безопасность граждан была под постоянной угрозой страны-агрессора.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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