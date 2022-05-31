«Верю, что Украина победит в этой войне». Президент Словакии выступила в Верховной Раде и пообещала передать ВСУ самоходные гаубицы
Зузана Чапутова посетила разрушенные россией Бучу и Бородянку и была шокирована увиденным.
Фото rada.gov.ua A A+ A++
Событие: Сегодня с официальным визитом Украину посетила президент Словакии Зузана Чапутова. Она выступила в парламенте, встретилась с Зеленским и посетила Бучу и Бородянку.
Детали и комментарии:Выступая в Верховной Раде, Зузана Чапутова подчеркнула, что Россия уже давно ведет войну против украинцев. «Конфликт не начался с варварского ракетного удара пасмурного февральского утра 2022-го года. Он начался задолго до того с массовой пропаганды, которая отрицала вашу государственность, вашу национальную и культурную идентичность, ваш язык. Реальность такова, что за все эти восемь лет мы как С 24 февраля 2022 года стало ясно, что кусок территории Донбасса или Крыма путина не интересует.Он стремится уничтожить Украину, потому что вы другие.Вы строили открытое общество и экономику, укрепляли правовое государство, боролись с коррупцией.Своим образом жизни вы ежедневно доказывали, что больше не хотите иметь ничего общего с «гомосоветикусом», — сказала она.Президент пообещала, что Словакия будет помогать нашим военным техникой и снаряжением, в частности передать самоходные гаубицы Также она заверила, что Словакия поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз «Я верю, что Украина победит в этой войне. россия должна заплатить за свою огромную ошибку», — заметила Зузана Чапутова. Президентка Словакии стала вторым иностранным лидером (после президента Польши Анджея Дуды), лично выступившего в украинском парламенте после полномасштабного российского вторжения.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2, пишет «Европейская правда» со ссылкой на портал Defence24. По его словам, сейчас украинские военные проходят соответствующие учения. В апреле Словакия передала нашей стране ПВО С-300, раздвижную технику и боеприпасы.
Президент Словакии встретилась с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. «Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом», — написал украинский президент в Telegram после встречи Напомним, 12 мая Зеленский провел телефонный разговор с Чапутовой, во время которого затронул вопрос импорта горючего из Словакии и пригласил коллегу в Украину.
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Зузана Чапутова посетила разрушенные Россией Бучу и Бородянку и была шокирована увиденным там. «Мои глаза и уста будут говорить о том, что я вижу, всей Европе. Мы будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь и дальше. Также принимаем и будем принимать украинских беженцев. Мы восхищаемся Украиной, ее храбростью и бесстрашием», — отметила президент. Председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба, сопровождавший Чапутову, рассказал в Facebook, что сейчас в Киевской области работают в качестве международных экспертов две следственные группы из Словакии, документирующие военные преступления, совершенные вооруженными силами российской федерации в Бучи и Бородянцы.
Словакия официально присоединилась к объединенной следственной группе по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины, сообщил спикер генпрокуратуры страны Далибор Складан, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality. По его словам, это произошло 30-31 мая в штаб-квартире Евроюста в Гааге во время координационной встречи между представителями Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Латвии, Словацкой Республики и Международного уголовного суда. В Словакии сформирована команда специалистов, состоящая из четырех прокуроров и 25 полицейских.