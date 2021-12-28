Вертеп и искусство: чем удивляет киевлян Украинский дом
208
К Новому году в Украинском доме, на Европейской площади, подготовили интересные проекты. Фото автора
К Новому году в Украинском доме, на Европейской площади, подготовили интересные проекты. В залах на первом этаже проходит проект «Дом Дома на Рождество» с произведениями легендарных мастеров и современных художников. А вечером в атриуме «оживает» осовремененный Галагановский вертеп 18 века.
«Дом Дома на Рождество» в уютном гостеприимном пространстве Дома объединит традиции и современность в произведениях керамики, живописи, деревянной скульптуре и игрушке, рождественской звезде, ткацких изделиях. В рамках выставки представлено творчество Ивана Приходько, Владимира Шагалы, Нелли Исуповой, Василия Емелененко, Ивана Бабкова, Александры Прокопенко, Николая Телиженко, Ивана Бобкова, Дмитрия Молдованова, Альбины Ялозы.
В частности, показывают уникальные коцы и ковры Александры Прокопенко Художница Александра Прокопенко, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, лауреат премий им. Даниила Щербаковского, им. Петра Верны, заслуженная мастерица народного творчества, в совершенстве владеющая всеми техниками ткачества, ковроткачества и вышивки. Она является носителем уникальной традиции коцарства — техники изготовления ворсовых ковров, которая была распространена на Слобожанщине, в частности в Харькове, в начале XIX в. и использовалась в основном для изготовления попонов для лошадей. Выразительная черта кошек — это удлиненный ворс, в сравнении с другими ворсовыми коврами, за счет чего у кошек более «пушистая» фактура. Как отмечают исследователи творчества Прокопенко, художница создает свои коты, опираясь на традиции народных образов Приднепровья и Подолья. -kijan-ukrayinskij-dim-520e6cc.jpg» alt=»Вертеп и искусство: чем удивляет киевлян Украинский дом» />
Мастерица со знанием и глубоким осмыслением работает с народными традициями — это проявляется в орнаментах, композиции, выборе цветов. Ее тканые изделия не вторичные — не повторение «знакомого мотива», а уникальная работа профессионала. Они оригинальны, полны индивидуального понимания традиции и творческой энергии художницы.
«Наш традиционный проект «Дома на Рождество» вдохновлен желанием создать атмосферу домашнего уюта и волшебного предчувствия праздника для наших гостей. Мы представляем произведения легендарных, уже известных мастеров, и современных художников. А оригинальная адаптация старинного вертепа. Необорочная мистерия настолько завораживает, что комментарии лишние, и его стоит увидеть своими глазами», — рассказывает директор Украинского Дома Ольга Виеру.
Вечером в атриуме Украинского дома показывают современный музыкально-театральный перформанс «Вертеп. Необорочная мистерия», созданный на основе документов Галагановского вертепа. Увлекательное действо погрузит вас в волшебную традиционную атмосферу украинского вертепа и подарит незабываемые впечатления.
Галагановский вертеп 18 века является самым древним сохранившимся украинским вертепом. Он сохранен комплексно в музее театрального, музыкального и киноискусства Украины, в экспозиции которого можно увидеть и вертепный сундук, и аутентичных кукол, и тексты с нотами. Именно эти артефакты стали вдохновением для творческой команды перформанса. Театральное действо, фактически поставленное по сценарию барочных суток. Впервые его презентовали в колокольне «Софии Киевской». jpg» alt=»Вертеп и искусство: чем удивляет киевлян Украинский дом» />
В середине 18 ст. студенты Киево-Могилянской академии создали вертепное действо, которое происходило в двухэтажном вертепном домике. Тогда действие выполняли деревянные куклы. В первой части воспроизводилась известная история рождения Иисуса. К Новорожденному шли пастушки и три царя, царь Ирод пытался уничтожить Сына Божия, приказав убить всех детей до двух лет. За что его самого казнит Смерть и отправляет в адский мир. Во второй части разыгрывались народно-бытовые сценки, в которых высмеивались актуальные для того времени темы. Популярными героями этого действия были Запорожец, Солдат, Пан, Гусар, Баба и Дед, Цыган, Корчмарь.
В 1770 году бурсаки показали этот вертеп в имении богатых представителей казацкой знати, проживавшей в селе Сокиринцы. Семья Галаганов так щедро накормила актеров, что те подарили им и вертепный домик с куклами, ноты и тексты всего вертепного действия. Отсюда и двойное название — Галагановская (Сокиринская) вертеп. .jpg» alt=»Вертеп и искусство: чем удивляет киевлян Украинский дом» />
Современное перформативное действо показывает две части Вертепа: Библейскую историю рождения Иисуса и светскую картину, собранную с характерных жанровых сценок.
Спектакль не является реставрацией Галагановского вертепа, скорее — его современное прочтение. Перформеры формации Ignea Corda являются профессиональными музыкантами, которые работали с музыкальным материалом 18 века по принципу исторически информированного исполнительства, что позволяет максимально приблизить современное исполнение барочной музыки к ее первичному звучанию. Перформанс действует по законам театрального действа живого плана, а не театру кукол, которым был аутентичный Галагановский вертеп.
Творческая команда проекта: режиссер Богдан Полищук, сценограф и художник по костюмам Елена Полищук, клавесин: Любовь Титаренко, вокал: Руслан Кирш, Алексей Фищук, Надежда Купчинская
Зрители смогут выбрать места в «коле», чтобы быть интегрированными в перформанс, или вокруг.
Выставочный проект «Дом Дома на Рождество» можно посетить до 30 декабря (11:00-19:00). Стоимость: 50 грн. Вход свободен для пенсионеров, детей до 7 лет, лиц с инвалидностью 1-2 группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, участников АТО и членов их семей, военнослужащих срочной службы, работников музеев, членов Национального союза художник членских карт CIMAM, ICOM — при наличии действительных удостоверений.
Перформанс «Вертеп. Необорочная мистерия» можно посмотреть 28 и 29 декабря, начало в 19:00. Стоимость билетов: 200-400 грн. (гости программы до начала перформанса смогут посетить выставочный проект «Дом Дома на Рождество»).
Адрес «Украинского дома»: ул. Крещатик, 2
Читайте больше о новогодне-рождественских событиях в столице
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»