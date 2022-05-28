Вернувшись из Украины, русские солдаты начали совершать зверства дома. В Белгородской области РФ увеличилось заявлений об изнасиловании
СБУ перехватила новый разговор кафиров.
Фото из сообщения Людмилы Денисовой в Facebook A A+ A++
Событие: Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории России. В пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось заявление об изнасиловании. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
Детали и комментарии:«У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», — ведает супруга русского оккупанта, работающая в правоохранительных органах России. По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов. «Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», — уточняет женщина. Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами. «Итак, видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую тенденцию скажет женщина из перехвата СБУ, призывавшая своего мужа насиловать украинок?» — говорится в сообщении СБУ.
Напомним, на днях обмудсменка Людмила Денисова сообщила об очередных фактах сексуального насилия с поразительной жестокостью со стороны российских военных. По ее словам, только за сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратилось несколько человек из Александровки Херсонской области, которые предоставили разрешение на публикацию информации о фактах сексуального насилия. Двое девочек 12 и 15 лет изнасилованы рашистами. Девочка 6 месяцев, россияне насиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. от полученных разрывов и потери крови. Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок умер», — сообщила омбудсменка на своей странице. По словам Денисовой, изнасилование является самым тяжелым военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида.
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Эксуполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба написал в Facebook, что российские солдаты продолжают насиловать и издеваться над украинскими детьми. «14-летняя девочка из Бучи, забеременевшая в результате сексуального насилия, планирует оставить ребенка. Врачи очень беспокоятся за его репродуктивное здоровье, а психологи — за ментальное», — поведал он. По словам Кулебы, очень важно правильно оказывать помощь пострадавшим, а также правильно задокументировать преступления армии России против украинских детей, не спрашивая несколько раз о событиях, которые ребенок пережил. «Принципиально важно, чтобы допрос и предоставление показаний было осуществлено только один раз и под запись. Именно эти задокументированные показания лягут в основу обвинений РФ в совершении военных преступлений в отношении мирного населения Украины, особенно детей, в международных судах Гаага, другие страны, которые открывают такие уголовные производства по принципу универсальной юрисдикции», — заметил он.