«Верховный суд» Крыма вынес приговор трем активистам На суд они пришли в патриотических футболках
Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Верховный суд Крыма вынес приговор трем активистам.
Фото: crimean-process.org A A+ A++
< strong>Событие:Подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 сентября объявил приговор фигурантам «дела о диверсии на газопроводе» в Перевальном — политику и активисту Нариману Джелялу (по документам — Джелялову) и братьям Азизу и Асану Ахтемовым.
Детали и комментарии:Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор Асану Ахметову — 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы 1 год, а Азиза Ахтемова приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы в 1 год. Российское обвинение просило 15 лет колонии для фигурантов дела. На оглашение приговоров допустили не всех желающих. Подсудимые во время оглашения приговора находились в «аквариуме», на них были футболки с символическими надписями: у Асана Ахтемова — со словами из крымскотатарского гимна, у Азиза — из украинского, в Джелялова — с надписью «Два флага – одна страна». У здания наблюдалось большое количество сотрудников полиции, а также оперативных сотрудников Центра противодействия экстремизму во главе с начальником симферопольского управления Русланом Шамбазовым.
23 августа 2021 года, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК («диверсия»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. В начале сентября 2021 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе». Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелял. Власти Украины связывают задержание и аресты крымскотатарских активистов с состоявшимся незадолго до этого саммитом «Крымской платформы». «Зачем ты поехал на «Крымскую платформу?». Услышав эту фразу, я сразу понял, почему должен сидеть, закованный в наручники, с мешком на голове, в окружении сотрудников ФСБ, которые заставляли меня признаться об участии в подрыве газопровода. «Крым. Реалии» последнее слово Наримана Джеляла на заседании подконтрольного россии Верховного суда Крыма. — Совершенно очевидно, что моя поездка на саммит «Крымская платформа» — только повод. Если не в сентябре 2021 года, после возвращения из Киева, то в феврале 2022 года , после начала полномасштабного вторжения России в Украину, я был бы арестован и подвергся тем же противозаконным действиям со стороны российских спецслужб, поскольку, руководствуясь своими внутренними убеждениями, не молчал, называя общественно-политические явления и события, происходившие в Крыму с 2014 года. , своими именами.Называйте оккупацию «присоединением», войну «спецоперацией», а политические репрессии — «правосудием» — от этого противоправность, а зачастую и подлость, мерзость многих нынешних явлений своей сущности не меняет».
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Глава законной прокуратуры АРК Игорь Поночевный назвал этот приговор очередным доказательством систематического преследования крымских татар на оккупированном полуострове, за которое Украина будет добиваться в международных судах наказания для России. По словам Поночевного, под колеса российской «репрессивной машины» попадают все занимающие проукраинскую позицию граждане, не смирившиеся с оккупацией, беззаконием и террором на полуострове.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что эти приговоры — «Месть РФ за сопротивление оккупации коренного крымскотатарского народа с 2014 года, месть за участие Наримана Джеляла в прошлогодней Крымской платформе, месть за отсутствие успехов внешней политики России на международной арене». «Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я буду прилагать все возможные усилия для освобождения украинских политзаключенных. Мы будем мобилизовывать силы в нашей стране и подчеркивать это за ее пределами в общении со странами партнерами для увеличения давления на РФ», — написал Лубинец в Telegram.