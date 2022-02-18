Верховная Рада ратифицировала «авиационный безвиз»
Авиакомпании ЕС и Украины увеличат количество прямых рейсов. Фото из архива «Вечернего Киева»
Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве.
Соглашение о САП — это «авиационный безвиз» для авиаперевозчиков, одновременно и для украинских, и для европейских . Об этом сообщили в Офисе Вицепремьеры по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
«Это Соглашение снимает барьеры и позволяет авиакомпаниям ЕС и Украины предоставлять неограниченное количество прямых рейсов между любой точкой ЕС и любой точкой Украины. Все это будет способствовать расширению возможностей для выбора маршрутов и операторов, а также будет побуждать устанавливать более конкурентные цены для пассажиров», — отметила Вицепремьер Ольга Стефанишина. и стандартов ЕС в таких сферах, как безопасность полетов, авиационная безопасность, управление воздушным движением, экономическое регулирование, защита прав потребителей и окружающей среды.
После того, как Украина выполнит все требования и внедрит стандарты ЕС, украинские перевозчики также смогут выполнять рейсы между государствами-членами ЕС по условиям, что рейс также обслуживает пункт в Украине.
Например, станет возможным рейс Киев — Копенгаген — Брюссель. Такие права также будут предоставлены перевозчикам ЕС, которые смогут выполнять рейсы в Украину и продолжать путешествие в любую другую страну за ее пределами. Например, по маршруту Брюссель— Киев— Тбилиси.
Напомним, в рамках 23-го Саммита Украина— Европейский Союз, который состоялся в Киеве 12 октября, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Европейского совета и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен подписан ряд документов. В частности, Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами Общее авиационное пространство.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»