Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной РФ. Почему это важно?
Россияне понимают, что их страну ожидает крах, но для совершения государственного переворота не готовы.
Фото: Bumble-Dee A A+ A++
< strong>Событие:Сегодня украинский парламент признал Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией и осудил совершение геноцида чеченского народа. За постановление проголосовали 287 народных депутатов.
Детали и комментарии: «После распада Советского Союза Чеченская Республика Ичкерия отказалась войти в состав РФ и захотела полного вывода российских войск со своей территории. Вопреки фундаментальному принципу равноправия и самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН, РФ прибегла к насильственному захвату территорий, которое называлось «операция по наведению конституционного строя», отмечается в пояснительной записке законопроекта.
Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики и ликвидирована силовым методом со стороны России в 2000 году.
Провозглашение суверенитета ЧРИ привело к затяжному военному конфликту, известному как первая и вторая «российско-чеченские» войны.
Авторы постановления напоминают, что россияне во время войны совершали массированные обстрелы чеченских городов и сел, в частности, запрещенными боеприпасами. Украинские депутаты считают, что одобрение этого постановления подчеркнет поддержку стремления чеченцев к независимости, а осуждение военных преступлений — будет способствовать исторической справедливости.
Как заявил в интервью для ZN.UA глава правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, признание суверенитета Ичкерии со стороны Украины очень важно, ведь это показывает позицию украинского общества по отношению к чеченскому народу.
Между тем представитель украинского военной разведки Андрей Черняк в комментарии «РБК-Украина» рассказал о возможности народных восстаний и свержении власти Путина.
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«Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю критичность ситуации, которая сейчас сложились в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. сказал Андрей Черняк.
По словам представителя ГУР МО Украины, есть вероятность, что в России может подняться улица.
«Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает единственное лицо. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация», – цитирует РИА Новости. добавил Андрей Черняк.
Он также отметил, что люди в России, тесно сотрудничающие с военной разведкой Украины – «они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах».
«Но одновременно они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицы. Когда поднимется улица, тогда к бунтам присоединятся и представители правящей «верхушки». Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, которые готовы присоединиться к этому процессу. Когда их «корабль» будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина», — сказал он. подытожил представитель ГУР МО Украины.