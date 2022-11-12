«Верес» инициировал возвращение на трибуны зрителей. Футбол снова будет с болельщиками?
С соответствующим предложением президент клуба Иван Надеин официально обратился в УАФ.
Фото nkveres.com A A+ A++
“Если сегодня, после изменений в украинское законодательство, организатором мероприятия является полностью футбольный клуб, который берет на себя безопасность, организационные гарантии, все медийные права, то стоит, чтобы решение о количестве зрителей на стадионе, охране — тоже решали на местах, а не в Киеве, — заявил Надеин. — При двух условиях. Если это эпидемия — с соблюдением противоэпидемических норм. Если это война — то с ограничениями военного положения”.
“Поддерживаю эту идею. Пора пригласить зрителей на трибуны, — говорит Юрий Вирт, главный тренер “Верессу”. — Тем более, что вскоре мы примем матчи против “Шахтера” и “Динамо”. Но, конечно, на первом месте должна быть безопасность, а это вопрос местных военных администраций. Сегодня Регламент проведения чемпионата Украины позволяет присутствовать на одном матче 280 людям, которые не являются зрителями, а непосредственными участниками и организаторами поединков.
читайте также: Оккупанты обокрали херсонские библиотеки и музеи: вывезли бесценные фонды
“Наш стадион может принять от 800 до 1000 зрителей, потому что именно столько людей может разместиться в укрытиях, расположенных рядом с ареной, — говорит Юрий Вирт. — Помню, во время разминки перед игрой с “Движением” в нашем городе раздалась воздушная тревога. Мы без проблем ушли в подтрибунное укрытие, просидели там 40 минут, а потом начали матч. Имея такие условия безопасности, стадион в Ровно может принимать домашние матчи и других команд и привлекать на трибуны зрителей. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что всегда стремимся, чтобы футбольные матчи проходили со зрителями. ; говорит Александр Поворознюк, президент футбольного клуба “Ингулец”. — Однако наш клуб не будет приглашать зрителей на стадион, ведь вражеский снаряд может прилететь сюда всего за 5 минут. 8 минут после объявления воздушной тревоги. Боюсь, что не все успеют укрыться в укрытиях. К тому же русские враги очень коварны и целятся именно туда, где есть скопление людей, чтобы было больше жертв. Так что рисковать мы не будем…”