Венгрия заявила, что Россия не пострадала от санкций. В МИД отреагировали magictr | 18.11.2022 | Новости | Комментариев нет Ведомство опубликовало убедительные цифры. Похожие записи На трассе Киев-Боярка проходят ремонтные работы (ФОТО) Комментариев нет | Апр 17, 2018 В Переяслав прибудут еще две баржи с херсонскими арбузами Комментариев нет | Сен 1, 2018 Киево-святошинців пригласили на работу в «Киевпастранса» Комментариев нет | Июл 2, 2017 Скандально известную судью из Броваров судят за взятку Комментариев нет | Янв 29, 2019 Об авторе magictr