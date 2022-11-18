Венгрия заявила, что Россия не пострадала от санкций. В МИД отреагировали

magictr | 18.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Ведомство опубликовало убедительные цифры.

Венгрия заявила, что Россия не пострадала от санкций. В МИД</p> <p> отреагировали» > </p> <p><img class=