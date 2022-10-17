Венгрия не поддержала создание тренировочной миссии ЕС для украинских военных
Официальный Будапешт также отказался участвовать в расходах на миссию.
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Событие: Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии Европейского Союза для украинских военных. Об этом он сказал после заседания совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Blikk.
Детали и комментарии:«Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуску такой миссии, но не принимаем в ней участия, — заявил Сийярто. — Мы не размещаем его, мы не принимаем в этом участие и также не участвуем в расходах на нее. Мы не считаем хорошей идеей, которая может привести к эскалации войны с риском вовлечения Европы в конфликт».
По словам главы МИД Венгрии, некоторые лидеры ЕС не желают признавать реальность. «Я не знаю, где они живут, когда говорят об успешности санкций. Конца войны не видно, но европейская экономика уже страдает. Происходит прямо противоположное тому, что нам обещали , когда голосовали за санкции, то есть санкционная политика провалилась. Также было сказано, что нужен девятый пакет санкций, куда они хотят включить атомную энергетику, но я сразу четко сказал: Венгрия не будет поддерживать никакие такие санкции».
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Несмотря на позицию Венгрии, Совет ЕС на заседании в понедельник принял решение о создании миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро. Совет ЕС также принял предоставление еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира с целью дальнейшей поддержки способностей и устойчивости Вооруженных сил Украины.
Венгрия не демонстрировала решительной поддержки Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. В марте Будапешт объявил, что не разрешит поставки оружия в страну и не будет отказываться от закупки российских природного газа и нефти. 21 марта Венгрия высказалась против создания бесполетной зоны над Украиной и введения туда миротворцев. Также власти страны не поддержали введение эмбарго на российские энергоносители. На этом фоне Владимир Зеленский ранее публично призвал Будапешт определиться, на чьей он стороне.