Венгерский премьер снова оскандалился пророссийским прогнозом и пытался «отмыть» кремль от крови
Из-за ситуации с обеспечением демократических прав Еврокомиссия предложила приостановить выделение Будапешта 7,5 млрд евро
Фото: EPA A A+ A++
Событие:Известный своей пророссийской позицией премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряет половину своей территории, война с РФ будет продолжаться до 2030 года и к тому времени распадется ЕС.
Детали и комментарии: На закрытой встрече, которая состоялась еще 10 сентября, Виктор Орбан также говорил о том, что он будет пытаться помешать Евросоюзу продлить санкции против оси еще на полгода. О подробностях секретного совещания в венгерском поселке Кетче только сейчас обнародовало издание Szabad Europa.
«Закрытую встречу, в которой приняли участие сам Виктор Орбан, члены венгерского правительства, а также представители местного истеблишмента, организовала партия «Фидес», главой которой является премьер Венгрии. Учитывая, что эта встреча была абсолютно секретной, у издания есть только информация, полученную из слов участников закрытого мероприятия», – говорится в материале Szabad Europa.
Отмечается, что одним из главных моментов встречи, по данным венгерского СМИ, было обсуждение войны в Украине. По словам премьер-министра Венгрии, эта война могла остаться локальным конфликтом, если бы не вмешательство западных стран. А введением санкций против России, по мнению Орбана, ЕС делает хуже только себе.
По прогнозу венгерского премьера, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности. Поэтому он считает, что нужно приложить все усилия, чтобы ЕС заморозил еще на полгода действие санкций против России.
Венгерский премьер считает себя пока единственным лидером страны-члена ЕС, у которого такая позиция. Но он надеется, что после выборов в Италии в этой стране будет создано правительство, которое его поддержит в этом направлении. Также Орбан считает, что новым центром силы Европейского союза станут страны-члены Вышеградской четверки – Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Он признал, что отношения между странами остаются натянутыми из-за войны в Украине, но он ожидает вскоре начало благотворного сотрудничества с Чехией и Словакией.
Премьер-министр Венгрии также упомянул о том, что Европа оказалась готова к приходу новых игроков в мировой политике, в основном Китая. Он считает китайскую экономическую модель очень эффективной и хочет создать нечто подобное в Венгрии.
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«Провокационные заявления Орбана не единичны. На днях в унисон премьера эксглава МИД Румынии заявил о том, что Украина должна отдать территории Венгрии, Польши и России», — сказал он. пишет издание «Фокус».
Между тем, Европейская комиссия 18 сентября выступила с предложением приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд из фондов ЕС. В Евросоюзе обеспокоены ситуацией с обеспечением демократических прав в этой стране и возможностью нецелевого использования денег. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, которая свое предложение направила в Совет ЕС. Там подчеркивают, что такие меры будут способствовать сохранению бюджетных средств в условиях, когда Венгрия не отвечает принципам верховенства права.
Теперь предложение Европейской комиссии должно одобрить «квалифицированное большинство» в Совете ЕС. Для этого требуется не менее 55% голосов.
Отмечаем, что Еврокомиссия уже почти десять лет критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сворачивание демократических институтов, установление контроля над СМИ и нарушение прав нацменьшинств в стране.< /p>
К слову посольство Украины в Румынии отреагировало на заявления бывшего главы МИД и главы Минобразования Андрея Марги, который также выступил за раздел территории Украины.
«Жалим, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга делает заявления, что ставит под сомнение основные принципы международного права, в частности нерушимость границ, обеспечение полного уважения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте, которые недопустимы при любых обстоятельствах. Украина героически защищает свою независимость и безопасность».