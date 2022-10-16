Велосипедист собрал 225 тысяч гривен для ВСУ. “Это был самый плохой и в то же время самый лучший день в моей жизни!”
За 22 часа Игорь Волочий из Ивано-Франковской области преодолел примерно 335 километров.
Фото со страницы Игоря Волочия в facebook A A+ A++
“Еще в конце лета загорелся идеей сделать свой вклад в нашу победу с помощью моего хобби, — говорит 32-летний Игорь Волочий из Богородчан. — Мой друг Богдан организовал марафон — проехал 1500 километров прифронтовыми зонами и собрал по дороге более миллиона гривен. Я присоединился к его марафону, проехал дневную дистанцию вместе с ним. Во время поездки возникла идея собрать средства для военных благодаря эверестингу.
Эверестинг — это один из самых тяжелых велосипедных челленджей, суть которого в том, чтобы преодолеть 8 тысяч 848 метров набора высоты (равно такая же высота высочайшей горы в мире – Эвересту.) Для того, чтобы выполнить челлендж, нужно выбрать одну горку и преодолевать ее вверх и вниз до конечной точки — 8 тысяч 848 метров. Я выбрал горку возле моего дома. Она имеет 109 вертикальных метров набора высоты. Поэтому мне пришлось преодолеть ее примерно в 83 раза.
8 октября велосипедист стартовал. “Челлендж длился 22 часа — начал я в половине седьмого утра и закончил примерно в полпятого утра. Прерывался только на употребление пищи и воды, минимальный отдых. Питаться нужно было каждый час — есть 60 — 80 г углеводов. Чаще это были перекусы — банан и сладости”.
Челлендж длился 22 часа — начал я в половине седьмого утра и закончил примерно в полпятого утра.
Самыми тяжелыми были последние подъемы, поскольку сутки без сна давали о себе знать.
читайте также: 235-е сутки войны: ВСУ отразили 8 вражеских атак на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях по слову богородчан, по словам богородчан; 2 километра. Вместе со спусками километраж эверестинга составил примерно 335 километров.
“Мой велосипед помог мне во время трасляции события и после собрать немалую сумму. Сбор продлился три дня — 7, 8 и 9 октября, — говорит Игорь. — За это время удалось собрать около 240 тысяч гривен. Были пожертвования и по гривне, и по 10 гривен. Самый большой донат – mdash; 50 тысяч гривен. Каждому очень благодарен за такие пожертвования! Средства я уже прислал одному из самых больших фондов на месть за ракетные обстрелы — на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV.
Украинцы, мы невероятно сильны! Мы несокрушимы! Каждый раз, когда хотелось сдаться, я вспоминал, что я — украинец и не имею никакого права об этом думать. Я горд быть украинцем!”