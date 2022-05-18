Великобритания ввела санкции против секретной женщины Путина Кабаевой и других приближенных. Что стоит об этом знать
Что известно об отношениях российского диктатора и его гимнастках и насколько болезненными стали для руководителя кремля новые ограничения?
Фото uk.wikipedia.org/wiki/Кабаева_Алина_Маратовна После знакомства с Путиным Кабаева начала делать политическую, а затем бизнес-карьеру. A A+ A++
В апреле США и Британия ввели санкции против двух дочерей Владимира Путина — 36-летней Марии Воронцовой и 35-летней Екатерины Тихоновой. Это его дети от брака с бывшей супругой Людмилой. А на прошлой неделе под санкции попали непосредственно Людмила Путина, двоюродные братья хозяина кремля и Алина Кабаева, имеющие его нынешнюю жену, и другие.
“Мы вводим санкции против теневой сети, поддерживающей роскошный образ жизни путина, и усиливаем давление на его ближайшее окружение”, — заявила Лиз Трасс, глава МИД Британии.
— Санкции введены против не только родственников Владимира Путина, но и тех лиц, которые являются его условными кошельками, — говорит Марк Фейгин, правозащитник. — Это большой пул родственников президента России, которые являются долларовыми миллиардерами, обладают огромным состоянием. На них записаны тысячи компаний, значительная часть — в оффшорах. Это доверенные люди путина, на которых оформлены его капиталы. Ведь сам у него нет никаких счетов, не выступает бенефициарным владельцем ни одной компании. И то, что под санкции попали эти лица, свидетельствует: в Великобритании знают, кто действительно держит теневые капиталы путина.
— Великобритания определенное время оставляла Владимиру Путину возможность избежать санкций в отношении на близких к нему лиц, надеясь на прекращение войны, — говорит Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий. — Поэтому и не вводила санкций в отношении, в частности, Алины Кабаевой. Конечно, официальное подтверждение, что она — его жена, нет, но, учитывая, что в Великобритании ввели санкции против нее и ее бабушки, свидетельствует о тесной связи бывшей гимнастки с президентом РФ.
— А что известно об их отношениях?
М. Фейгин:
— Алину Кабаеву с Владимиром Путиным в начале нулевых познакомила ее тренер по художественной гимнастике, президент Федерации художественной гимнастики россии Ирина Винер. Она жена подсанкционного олигарха Алишера Усманова. Винер в 2001 году организовала празднование удачного выступления российской сборной, тогда выигравшей все золотые медали чемпионата мира в Испании. На этот прием приехал и Владимир Путин. С этого все началось. Впоследствии президент России наградил Алину Кабаеву орденом Дружбы, который в России является одним из самых высоких государственных знаков отличия.
По данным издания Wall Street Journal, у Владимира Путина трое детей от гимнастки. Все они отчества Владимировичи — так записано в их метриках. Рожала Кабаева в Швейцарии, в Лугано. Именно здесь она и жила недавно. Однако сам пути отношений с Кабаевой официально никогда не признавал.
И. Членко:
— 39-летняя Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по гимнастике. После завершения спортивной карьеры ушла из спорта в политику. В частности, была депутатом Думы от правящей партии “Единая россия”. А в 2014-м возглавила Национальную медиагруппу, владеющую всеми государственными СМИ в России.
В 2014-м Алина Кабаева возглавила Национальную медиагруппу, владеющую всеми государственными СМИ в России.
— Чем еще владеет Алина Кабаева?
М. Фейгин:
— У нее огромное состояние. В частности, немало недвижимости. Совладелец банка, президент стадиона “Лужники”. Так в 2020 году она заработала более 11,5 миллионов долларов.
— А кто еще из родственников Путина попал на этот раз под санкции Великобритании?
М. Фейгин:
— Ее бабушка Анна Зацеплина, близкая к старому другу путина Геннадию Тимченко, который находится под санкциями. Его бывшая жена Людмила Очеретная. Игорь Путин, двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта “Печенга”. Роман Путин, двоюродный брат, владелец компании “Путин Консалтинг”. Также Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента, заместитель председателя правления страховой компании “СОГАЗ” и заместитель председателя правления “Газпрома”, и другие.
— Насколько болезненны эти новые санкции для руководителя России?
И. Членко:
— Понятно, что пути на них очень больно реагируют. Об этом свидетельствует, в частности, то, что уже через несколько часов после введения Лондоном упомянутых санкций МИД России призвало россиян воздержаться от поездок в Великобританию.
М. Фейгин:
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— Запад подкашивает путина постепенно. Хозяин кремля уже давно под санкциями, теперь дошел черед и до его кошельков. А для президента России деньги – mdash; серьезный фактор, он на них помешан.
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