Великобритания ввела санкции против секретной женщины Путина Кабаевой и других приближенных. Что стоит об этом знать

magictr | 18.05.2022 | Политика | Комментариев нет

Что известно об отношениях российского диктатора и его гимнастках и насколько болезненными стали для руководителя кремля новые ограничения?

Великобритания ввела санкции против секретной женщины путина Кабаев

Великобритания ввела санкции против секретной женщины путина Кабаев. Что стоит об этом знать

Фото uk.wikipedia.org/wiki/Кабаева_Алина_Маратовна После знакомства с Путиным Кабаева начала делать политическую, а затем бизнес-карьеру. A A+ A++

В апреле США и Британия ввели санкции против двух дочерей Владимира Путина — 36-летней Марии Воронцовой и 35-летней Екатерины Тихоновой. Это его дети от брака с бывшей супругой Людмилой. А на прошлой неделе под санкции попали непосредственно Людмила Путина, двоюродные братья хозяина кремля и Алина Кабаева, имеющие его нынешнюю жену, и другие.

“Мы вводим санкции против теневой сети, поддерживающей роскошный образ жизни путина, и усиливаем давление на его ближайшее окружение”, — заявила Лиз Трасс, глава МИД Британии.

— Санкции введены против не только родственников Владимира Путина, но и тех лиц, которые являются его условными кошельками, — говорит Марк Фейгин, правозащитник. — Это большой пул родственников президента России, которые являются долларовыми миллиардерами, обладают огромным состоянием. На них записаны тысячи компаний, значительная часть — в оффшорах. Это доверенные люди путина, на которых оформлены его капиталы. Ведь сам у него нет никаких счетов, не выступает бенефициарным владельцем ни одной компании. И то, что под санкции попали эти лица, свидетельствует: в Великобритании знают, кто действительно держит теневые капиталы путина.

— Великобритания определенное время оставляла Владимиру Путину возможность избежать санкций в отношении на близких к нему лиц, надеясь на прекращение войны, — говорит Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий. — Поэтому и не вводила санкций в отношении, в частности, Алины Кабаевой. Конечно, официальное подтверждение, что она — его жена, нет, но, учитывая, что в Великобритании ввели санкции против нее и ее бабушки, свидетельствует о тесной связи бывшей гимнастки с президентом РФ.

— А что известно об их отношениях?

М. Фейгин:

— Алину Кабаеву с Владимиром Путиным в начале нулевых познакомила ее тренер по художественной гимнастике, президент Федерации художественной гимнастики россии Ирина Винер. Она жена подсанкционного олигарха Алишера Усманова. Винер в 2001 году организовала празднование удачного выступления российской сборной, тогда выигравшей все золотые медали чемпионата мира в Испании. На этот прием приехал и Владимир Путин. С этого все началось. Впоследствии президент России наградил Алину Кабаеву орденом Дружбы, который в России является одним из самых высоких государственных знаков отличия.

По данным издания Wall Street Journal, у Владимира Путина трое детей от гимнастки. Все они отчества Владимировичи — так записано в их метриках. Рожала Кабаева в Швейцарии, в Лугано. Именно здесь она и жила недавно. Однако сам пути отношений с Кабаевой официально никогда не признавал.

И. Членко:

— 39-летняя Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по гимнастике. После завершения спортивной карьеры ушла из спорта в политику. В частности, была депутатом Думы от правящей партии “Единая россия”. А в 2014-м возглавила Национальную медиагруппу, владеющую всеми государственными СМИ в России.

В 2014-м Алина Кабаева возглавила Национальную медиагруппу, владеющую всеми государственными СМИ в России.

— Чем еще владеет Алина Кабаева?

М. Фейгин:

— У нее огромное состояние. В частности, немало недвижимости. Совладелец банка, президент стадиона “Лужники”. Так в 2020 году она заработала более 11,5 миллионов долларов.

— А кто еще из родственников Путина попал на этот раз под санкции Великобритании?

М. Фейгин:

— Ее бабушка Анна Зацеплина, близкая к старому другу путина Геннадию Тимченко, который находится под санкциями. Его бывшая жена Людмила Очеретная. Игорь Путин, двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта “Печенга”. Роман Путин, двоюродный брат, владелец компании “Путин Консалтинг”. Также Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента, заместитель председателя правления страховой компании “СОГАЗ” и заместитель председателя правления “Газпрома”, и другие.

— Насколько болезненны эти новые санкции для руководителя России?

И. Членко:

— Понятно, что пути на них очень больно реагируют. Об этом свидетельствует, в частности, то, что уже через несколько часов после введения Лондоном упомянутых санкций МИД России призвало россиян воздержаться от поездок в Великобританию.

М. Фейгин:

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— Запад подкашивает путина постепенно. Хозяин кремля уже давно под санкциями, теперь дошел черед и до его кошельков. А для президента России деньги – mdash; серьезный фактор, он на них помешан.

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