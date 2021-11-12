Великий Киев: Виталий Кличко рассказал, для чего общинам объединяться вокруг столицы

magictr | 12.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Великий Киев: Виталий Кличко рассказал, для чего общинам объединяться вокруг столицы

Визуализация возможной Киевской агломерации по проекту Генплана

Киев готов к сотрудничеству с городами и селами Киевской области ради совместного развития и вопросов медицины, образования, транспорта, утилизации мусора и многих других.

Да, 44% жителей Киева, 60% жителей населенных пунктов до 30 км от столицы и 33% жителей населенных пунктов свыше 30 км поддерживают идею сотрудничества общин Киевской агломерации.

«Мы не должны каждый отдельно противостоять вызовам современного мира. Необходимо определить такую ​​модель, где каждая территориальная община будет чувствовать себя полноправным участником, и вместе будем решать общие проблемы»,— сказал мэр столицы Виталий Кличко во время Форума местного самоуправления . Виталий Кличко принял участие в панельной дискуссии «Демократическое управление и сотрудничество общин в городах-метрополиях: практика разработки и применения законодательства о городских агломерациях в Украине и международный опыт».

Виталий Кличко рассказал, что в этом году состоялось 13 выездных встреч с представителями территориальных общин. Проведено 6 мероприятий с тем: развитие велодвижения, улучшение железнодорожного сообщения, привлечение инвестиций и наработка идей для межмуниципального сотрудничества.. Отдельный раздел в ней посвящен вопросам Киевской агломерации. И, что важно, сегодня и некоторые другие территориальные общины Киевщины также планируют включать в свои Стратегии вопросы развития в пределах агломерации.

Ассоциацию «Киевская агломерация» создали в октябре 2019 года. С этого времени провели немало встреч и обсуждений относительно законодательного урегулирования вопроса агломераций, как сотрудничества на благо общин.

«Мы вместе должны решать вопросы трудовой миграции, создания инфраструктуры для оптимизации автосообщения, планирования и разработки градостроительной документации. А утилизация бытовых отходов — это вообще тот вызов, который можно преодолеть только совместно», — подчеркнул Кличко.

Он также озвучил еще один важный вопрос — финансирование. Деятельность агломераций должна быть обеспечена материально. Кроме денег из местных бюджетов, это может быть и 5% НДФЛ. Потому что государство не может устраниться от стимулирования создания и развития агломераций.

Есть эффективные примеры развития агломераций — «Большого Лондона», и «Великого Парижа». Формат Киевской агломерации может быть не менее удачным.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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