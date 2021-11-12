Великий Киев: Виталий Кличко рассказал, для чего общинам объединяться вокруг столицы
Визуализация возможной Киевской агломерации по проекту Генплана
Киев готов к сотрудничеству с городами и селами Киевской области ради совместного развития и вопросов медицины, образования, транспорта, утилизации мусора и многих других.
Да, 44% жителей Киева, 60% жителей населенных пунктов до 30 км от столицы и 33% жителей населенных пунктов свыше 30 км поддерживают идею сотрудничества общин Киевской агломерации.
«Мы не должны каждый отдельно противостоять вызовам современного мира. Необходимо определить такую модель, где каждая территориальная община будет чувствовать себя полноправным участником, и вместе будем решать общие проблемы»,— сказал мэр столицы Виталий Кличко во время Форума местного самоуправления . Виталий Кличко принял участие в панельной дискуссии «Демократическое управление и сотрудничество общин в городах-метрополиях: практика разработки и применения законодательства о городских агломерациях в Украине и международный опыт».
Виталий Кличко рассказал, что в этом году состоялось 13 выездных встреч с представителями территориальных общин. Проведено 6 мероприятий с тем: развитие велодвижения, улучшение железнодорожного сообщения, привлечение инвестиций и наработка идей для межмуниципального сотрудничества.. Отдельный раздел в ней посвящен вопросам Киевской агломерации. И, что важно, сегодня и некоторые другие территориальные общины Киевщины также планируют включать в свои Стратегии вопросы развития в пределах агломерации.
Ассоциацию «Киевская агломерация» создали в октябре 2019 года. С этого времени провели немало встреч и обсуждений относительно законодательного урегулирования вопроса агломераций, как сотрудничества на благо общин.
«Мы вместе должны решать вопросы трудовой миграции, создания инфраструктуры для оптимизации автосообщения, планирования и разработки градостроительной документации. А утилизация бытовых отходов — это вообще тот вызов, который можно преодолеть только совместно», — подчеркнул Кличко.
Он также озвучил еще один важный вопрос — финансирование. Деятельность агломераций должна быть обеспечена материально. Кроме денег из местных бюджетов, это может быть и 5% НДФЛ. Потому что государство не может устраниться от стимулирования создания и развития агломераций.
Есть эффективные примеры развития агломераций — «Большого Лондона», и «Великого Парижа». Формат Киевской агломерации может быть не менее удачным.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»