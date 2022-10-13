Веерные отключения: в «Укрэнерго» рассказали, к чему готовиться потребителям
Энергетики советуют не включать энергоемкие приборы утром и вечером.
Событие : «Укрэнерго» отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения. Об этом сообщил в Facebook глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.
Детали и комментарии: Он отметил, что вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения. Они были сняты и в северо-восточных областях нашего государства. Кудрицкий подчеркнул, что введение графиков аварийных отключений пока не планируется. «Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты «Укрэнерго» и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. что мы им очень благодарны. Вместе мы выстояли в наверное крупнейшей ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории. Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей», — отметил председатель правления НЭК.
Владимир Кудрицкий подчеркнул, что в дальнейшем введение ограничений будет зависеть от того, будут ли новые российские обстрелы и разрушения энергетической инфраструктуры Украины. «Ограничение — всегда крайнее и вынужденное мероприятие. Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага», — заметил он. Председатель правления «Укрэнерго» посоветовал гражданам уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов. «Ракетные атаки подталкивают нас к тому, чтобы выработать привычку к ответственному потреблению электроэнергии и газа. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий. Это поможет нам стабилизировать энергосистему и безопасно пройти отопительный сезон этой зимой», — отметил Кудрицкий. «Львовоблэнерго» рассказало в Facebook, что большая нагрузка вечером и утром, когда люди массово включают электроприборы, приводит к снижению уровня напряжения в электросети. По его данным, наиболее энергозатратными приборами являются электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, электрические духовки, электрочайники, утюги, посудомоечные машины, кондиционеры, пылесосы.
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Напомним, около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено 10-11 октября российскими ракетами. Под удары попали 11 ТЭЦ в восьми регионах страны. В интервью CNN министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что одной из причин атак является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. XXI» Михаил Гончар отметил, что Украина справилась с вызовом в энергетической сфере после обстрелов. По его словам, это свидетельствует о том, что «Укрэнерго» готовилось к этому и прорабатывало разные сценарии. Однако эксперт отметил, что объекты энергетической инфраструктуры будут и дальше оставаться целью врага. «Это мы еще в зимний период не вступили, когда потребуются дополнительные объемы электроэнергии. По всей вероятности, система в таком случае не будет справляться с нагрузкой. Нужно понимать, что в дальнейшем такие веерные отключения света в Украине будут реалиями жизни. Конечно, в некоторых регионах это будет в меньшей степени, а по ситуации в прифронтовой зоне сложно быть оптимистом», — отметил он.