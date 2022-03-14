Ведущий театр США устраивает концерт в поддержку Украины
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Хор театра во время исполнения Гимна Украины. Фото с сайта театра
15 марта в 0:00 за киевским временем, в оперном театре The Metropolitan Opera состоится благотворительный «Концерт для Украины», который будут транслировать на многих художественных платформах разных стран мира.
Специальная 70-минутная программа, подготовленная одним из самых выдающихся оперных театров мира на знак солидарности с народом Украины, начнется с исполнения Гимна Украины.
После Гимна прозвучит «Молитва за Украину»выдающегося современного украинского композитора Валентина Сильвестрова, а также «Адажио для струн» Сэмюэла Барбера, знаменитый хор «Va pensiero» из оперы «Набукко» Джузеппе Верди, вокальный цикл «Четыре последних песни» Рихарда Штрауса и финал с 9 /p>
В концерте будут участвовать ведущие оперные артисты: Лизе Дэвидсен и Эльза ван ден Хевер, мецко-сопрано Джейми Бартон, тенор Петр Бечала, бас-баритон Раян Спидо Грин и бас-баритон Владислав Буяльский, который возглавит Met Chorus в исполнении украинского национального гимна.
Диригировать концертом главный дирижер и музыкальный руководитель Метрополитен-опера Янник Незе-Сеген.
Концерт будет транслироваться на платформе Украинского Радио, а также на многих радиостанциях США, которые регулярно транслируют субботние радиовещания Met's Matinee Radio Broadcasts, а также на станциях-членах Национального общественного радио.
Услышать трансляцию мероприятия можно также через Европейский языковой союз, что позволит услышать его в большинства стран мира. Он также будет транслироваться в прямом эфире Met Opera Radio на Sirius XM Channel 355 и будет транслироваться в прямом эфире на сайте театра. Детали программы и другие каналы трансляции— /strong>.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»