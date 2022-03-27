Вечером зрители со всего мира увидят благотворительный телемарафон в поддержку Украины
В 18:30 за Киевом начнется международный благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine — #StopWar.
К, под время и после трансляции будет происходить сбор средств на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.
Трансляция эфира будет осуществляться с Варшавы, на базе польского телеканала ТУР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.
Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, — Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Craig David, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.
Украину же будут представлять более 20 артистов. Это Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, DakK Daugh другие.
В пределах телемарафона к многомиллионной аудитории с просьбой поддержать Украину будут обращаться волонтеры, общественные активисты, спортсмены и художники, которых знают и уважают во всем мире. Организаторы рассказывают, что участники марафона будут записывать так и из тех украинских городов, где не прекращаются вражеские обстрелы.
«Два десятка стран мира будут транслировать эфир. Просмотр также будет организован на улицах Берлина, Лондона, Милана, Праги, Братиславы, Торонто, Амстердама, Малаги, Тель-Авива, Вены, Варшавы, Клужа, Стокгольма, Таллина, Парижа»,— отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. /p>
Проект будут показывать все телеканалы и платформы, говорящие «Единые новости» в Украине, а также международные версии ТВ-каналов. В YouTube эфир будет доступен для пользователей со всего мира на страницах 1+1 и Atlas.
Напомним, ради Украины Марина Абрамович повторит свой культовый перформанс. Сербская художница Марина Абрамович объявила о планах воссоздать The Artist Is Present («В присутствии художника»), чтобы собрать средства для украинских жертв сокрушительных российских атак.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»