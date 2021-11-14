Вечером в Киеве ожидается туман
14.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Водителей просят быть осторожными на дороге. Фото: Мария Катаева <П>Плохая видимость продержится до утра понедельника.
Сегодня вечером в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. (И уровень опасности — желтый).
Водителям специалисты рекомендуют следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Туман продержится до утра следующего дня.
>
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»