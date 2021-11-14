Вечером в Киеве ожидается туман

magictr | 14.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Вечером в Киеве ожидается туман

Водителей просят быть осторожными на дороге. Фото: Мария Катаева <П>Плохая видимость продержится до утра понедельника.

Сегодня вечером в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. (И уровень опасности — желтый).

Водителям специалисты рекомендуют следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Туман продержится до утра следующего дня.

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Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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