Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни
Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни. Фото: Бориса Корпусенко
Почтить память погибших пришли тысячи украинцев.
Сегодня, в воскресенье, 20 февраля, возле храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а навсегда<. /p>
Почтить память погибших пришли тысячи украинцев
Люди зажигали лампадки, читали молитвы, пели гимн Украины
Тысячи украинцев вместе со своими семьями пришли почтить память погибших героев Революции Достоинства. Люди зажигали лампадки, читали молитвы, пели гимн Украины и оставляли принесенные с собой цветы на Аллее Героев Небесной Сотни.
Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни
105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины
105 Героям Небесной Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о событиях Майдана с вдовой погибшего Андрея Цепуна — Юлией Цепун
Викто рия ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»