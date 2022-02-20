Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни

magictr | 20.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Вече&& молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни

Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни. Фото: Бориса Корпусенко

Почтить память погибших пришли тысячи украинцев.

Сегодня, в воскресенье, 20 февраля, возле храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а навсегда<. /p>

Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни

Почтить память погибших пришли тысячи украинцев

Вече и&nbsp ;столицы почтили память Героям Небесной Сотни

Люди зажигали лампадки, читали молитвы, пели гимн Украины

Тысячи украинцев вместе со своими семьями пришли почтить память погибших героев Революции Достоинства. Люди зажигали лампадки, читали молитвы, пели гимн Украины и оставляли принесенные с собой цветы на Аллее Героев Небесной Сотни.

Вече и&nbsp ;столицы почтили память Героям Небесной Сотни

Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни

Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной</t>>20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана<br />На мероприятии присутствовали правоохранители, которые следили за правопорядком.</p> <p><img class=

105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины

Вече и молебен: в столице почтили память Героям Небесной Сотни>>>>>>> были жесточайшие противостояния между силовиками и участниками Революции Достоинства</p> <p>К слову, 105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев<n> src=»/wp-content/uploads/2022/02/viche-tanbspmoleben-unbspstolici-vshanuvali-pamjat-gerojam-nebesnoyi-sotni-4761f33.jpg» alt=»Вече и молебен: у  Небесной Сотни» /></p> <p>Роман Гурик, погибший 20 февраля 2014 года на улице Институтской</p> <p><img class=

105 Героям Небесной Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о событиях Майдана с вдовой погибшего Андрея Цепуна — Юлией Цепун

Викто рия ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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