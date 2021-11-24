Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы
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Художница Татьяна Кугай на открытии экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Музей Киева представляет персональную выставку современной украинской художницы Татьяны Кугай под названием «Киев мой, город воспоминаний и мечт».
В экспозиции представлены близко 30 картин, созданных на протяжении 20 лет: от студенческих времен до сегодняшнего дня. Работы выполнены в двух техниках: масляной живописи и графики.
Картины Татьяны Кугай объединяет единая тематика: впечатление от прогулок по любимому городу, увлечение его архитектурой и историей. В работах гармонично переплетаются как реальные герои, так и здания с вымышленными элементами, которых никогда не было на самом деле. Развитию творческого воображения художницы способствовали образы известных писателей, публикации киеведов, галереи музеев, а также непосредственное погружение в архитектурно-ландшафтную среду города.
В живописи Татьяны Кугай гармонично переплетаются городские легенды и интересные персонажи. Фото: Татьяна Асадчева
«Киев — это город, который существует вне времени. В нем всегда можно найти невероятную силу энергии и вдохновения»,— отмечает художница.
Своей страстной любви к старинному городу Татьяна обязан своей маме Зое Гудченко, которая по специальности является архитектором.
Город Татьяны Кугай, сотканный из ассоциаций, — сказочный, стремительными мощеными улочками, маленькими домиками, фонарями, голубятнями, театральными тумбами, вывесками ХІХ— начала XX ст. -shhonbspnadihaye-unbspstolici-prohodit-vistavka-vidomoyi-hudozhnici-2391fd5.jpg» alt=»Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы» />
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Афишная тумба. Фото: Татьяна Асадчева
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Фото: Татьяна Асадчева
Наибольшее внимание художница сосредоточила на теме старых районов города: урочищах, крутоярах, жилищах ремесленников, лавочников, мелких чиновников и т.д. Художественные произведения Татьяны Кугай -защитников работы скульптора Алексея Владимирова, по словам автора, призваны подчеркивать и охранять красоту высокого искусства. Особенного антуража выставке добавляет старый патефон и мелодии эпохи выдающегося киевлянина Алексея Вертинского.
В экспозиции представлены работы художницы разных лет. Фото: Наталья Костылева
Татьяна Кугайродилась в Полтаве в художественной семье. Родители всячески способствовали развитию творческих способностей дочери. Уже в четыре года она имела профессиональные материалы: масляную пастель, акварель, темперу. Процесс рисования в дошкольном возрасте напоминал театральное действо, во время которого она танцевала и пела. Художественным кредо шестилетней художницы было: «Лишняя красота не повредит».
Картины художницы находятся в частных собраниях Украины и зарубежья, Музеи города Киева, Музеи книги и книгопечатания Украины, в Музее им. Тараса Шевченко в Пекине. «alt=»Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы» />
Экспозиция продлится до 30 ноября. Фото: Татьяна Асадчева
Выставка Татьяны Кугай «Киев мой, город воспоминаний и мечт»
Когда: до 30 ноября с 11:00 до 18:30 (понедельник — сокращенный день)
Где : ул. Б. Хмельницкого, 7 (станция метро «Театральная»
Стоимость: 50 грн.
Важно: При входе в музей необходимо показать сертификат о вакцинации: одну или две дозы, отрицательный ПЦР-тест (до 72 часов), или экспресс-тест на COVID-19 (до 72 часов).
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»