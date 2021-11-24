Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы

magictr | 24.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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Киев,& вдохновляет: в столице проходит выставка известной художницы

Художница Татьяна Кугай на открытии экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева

Музей Киева представляет персональную выставку современной украинской художницы Татьяны Кугай под названием «Киев мой, город воспоминаний и мечт».

В экспозиции представлены близко 30 картин, созданных на протяжении 20 лет: от студенческих времен до сегодняшнего дня. Работы выполнены в двух техниках: масляной живописи и графики.

Картины Татьяны Кугай объединяет единая тематика: впечатление от прогулок по любимому городу, увлечение его архитектурой и историей. В работах гармонично переплетаются как реальные герои, так и здания с вымышленными элементами, которых никогда не было на самом деле. Развитию творческого воображения художницы способствовали образы известных писателей, публикации киеведов, галереи музеев, а также непосредственное погружение в архитектурно-ландшафтную среду города.

Вдохновляющий Киев столице проходит выставка известной художницы

В живописи Татьяны Кугай гармонично переплетаются городские легенды и интересные персонажи. Фото: Татьяна Асадчева

«Киев — это город, который существует вне времени. В нем всегда можно найти невероятную силу энергии и вдохновения»,— отмечает художница.

Своей страстной любви к старинному городу Татьяна обязан своей маме Зое Гудченко, которая по специальности является архитектором.

Город Татьяны Кугай, сотканный из ассоциаций, — сказочный, стремительными мощеными улочками, маленькими домиками, фонарями, голубятнями, театральными тумбами, вывесками ХІХ— начала XX ст. -shhonbspnadihaye-unbspstolici-prohodit-vistavka-vidomoyi-hudozhnici-2391fd5.jpg» alt=»Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы» />

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Афишная тумба. Фото: Татьяна Асадчева

Киев  столице проходит выставка известной художницы

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Фото: Татьяна Асадчева

Наибольшее внимание художница сосредоточила на теме старых районов города: урочищах, крутоярах, жилищах ремесленников, лавочников, мелких чиновников и т.д. Художественные произведения Татьяны Кугай -защитников работы скульптора Алексея Владимирова, по словам автора, призваны подчеркивать и охранять красоту высокого искусства. Особенного антуража выставке добавляет старый патефон и мелодии эпохи выдающегося киевлянина Алексея Вертинского.

Киев  столице проходит выставка известной художницы

В экспозиции представлены работы художницы разных лет. Фото: Наталья Костылева

Татьяна Кугайродилась в Полтаве в художественной семье. Родители всячески способствовали развитию творческих способностей дочери. Уже в четыре года она имела профессиональные материалы: масляную пастель, акварель, темперу. Процесс рисования в дошкольном возрасте напоминал театральное действо, во время которого она танцевала и пела. Художественным кредо шестилетней художницы было: «Лишняя красота не повредит».

Картины художницы находятся в частных собраниях Украины и зарубежья, Музеи города Киева, Музеи книги и книгопечатания Украины, в Музее им. Тараса Шевченко в Пекине. «alt=»Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы» />

Экспозиция продлится до 30 ноября. Фото: Татьяна Асадчева

Выставка Татьяны Кугай «Киев мой, город воспоминаний и мечт»

Когда: до 30 ноября с 11:00 до 18:30 (понедельник — сокращенный день)

Где : ул. Б. Хмельницкого, 7 (станция метро «Театральная»

Стоимость: 50 грн.

Важно: При входе в музей необходимо показать сертификат о вакцинации: одну или две дозы, отрицательный ПЦР-тест (до 72 часов), или экспресс-тест на COVID-19 (до 72 часов).

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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